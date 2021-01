Se presentó la fórmula De Loredo-Gazzoni.

Córdoba. El espacio SUMAR presentó oficialmente la fórmula Rodrigo de Loredo-Verónica Gazzoni como candidatos para presidir el Comité Provincia de la UCR.

Gazzoni es Intendenta de Montecristo. Sobre su compañera de fórmula, De Loredo dijo: “Tengo el honor que me acompañe una intendenta y dirigente aguerrida, de gran trayectoria, que deja todo en la cancha. Que siempre trabajó por derribar inequidades y entiende a la política como el camino para poder transformar la realidad”.

Remarcó que “en este contexto tan complejo que vive la Argentina, es necesario que el Radicalismo se ponga de pie en Córdoba” para representar y preservar a los cordobeses.

En este sentido, afirmó: “El Radicalismo de Córdoba no tiene un problema de unidad, sino de representatividad. Hace 20 años que no ganamos elecciones porque no logramos representar las demandas actuales de los vecinos”. Y agregó: “Desde SUMAR tenemos un diagnóstico, tenemos propuestas concretas, tenemos ganas y vocación para revertir el letargo de nuestro partido”.

“Somos un espacio nuevo que se nutre de importantes dirigentes que entienden que la política no es relato ni discursos, la política es para estudiar y resolver los problemas de Córdoba; la pelea no va a ser fácil, somos conscientes, porque se juntaron dos importantes dirigentes, de gran trayectoria, que antes se pelearon y nos dividieron; nosotros estamos dispuestos a garantizar la unidad del Radicalismo, pero también transformarlo, modernizarlo y renovarlo”, enfatizó.

El lanzamiento contó con la presencia de los principales dirigentes que integran el espacio, entre quienes están los intendentes de Río Tercero y Arroyito, el legislador Orlando Arduh y Javier Bee Sellares.

26-01-2021