Nueva polémica por un comodato entre la Municipalidad y Luis Carrizo.

El Ejecutivo de Colonia Caroya cederá gratuitamente un terreno dentro del Parque Industrial para que la firma ponga una hormigonera. Concejales de la oposición no ven el beneficio para el Estado.

Colonia Caroya. Luego de la frustrada llegada de Bridgestone, la empresa LAC responsabilizando a la Cooperativa y la Municipalidad tratando de sobrepasar el mal momento mediático, esta semana se generó una nueva polémica en torno al Parque Industrial y Tecnológico de Colonia Caroya y Luis Carrizo y Cía.

En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó por mayoría un convenio de comodato entre la Municipalidad y Carrizo.

El proyecto había sido presentado en junio de este año, pero por diferentes pedidos de modificaciones en el debate legislativo, el acuerdo se “enfrió” y regresó al Cuerpo varios meses después.

Se aprobó con siete votos (los seis de la mayoría y el de la edil María Dolores Manubens), mientras que Matías Peralta Cruz y Federico Marchetti (Cambiemos) no lo apoyaron.

¿Qué dice el convenio?

La Municipalidad de Colonia Caroya le cede en préstamo gratuito a Luis A. Carrizo y Cía una fracción de terreno de 4448 m2. Es uno de los tres lotes más grandes del proyecto de Parque Industrial.

En él, la empresa producirá hormigón elaborado, ladrillos de hormigón y adoquines “para las obras de infraestructura que necesita el Parque”.

Para esa producción se instalará una planta de hormigón elaborado en el espacio afectado hasta el 30 de junio de 2021.

En principio, las autoridades aseguraban que Carrizo iba a limpiar, nivelar y dotar al Parque de todo el cemento para cordón cuneta y adoquinado, pero según lo que se dijo en la sesión legislativa, no será así.

Eso provocó la reacción de Peralta Cruz y Marchetti, quienes se manifestaron en duros términos por el comodato aprobado.

“Desde que se presentó el contrato no se ha trabajado de manera seria y rresponsable; se está prestando un terreno a un privado para que lo use a su antojo sin obtener ningún beneficio a cambio; tuvimos reuniones, acordamos que se iban a agregar cuestiones y modificaciones al contrato, como qué obras iba a realizar, la cantidad de metros, para que quede claro el beneficio a raíz de este préstamo, pero nada de esto sucedió; lo único que se le exige es que mantenga limpio el terreno que va a utilizar”, dijo el ex candidato a Intendente por Cambiemos.

Y agregó: “Espero que lo de Bridgestone no haya sido motivo para este comodato. Ojalá que Carrizo traiga 10 mil empresas, pero que las cosas queden claras, si no se está creando un antecedente para que cualquier empresa venga y pida un terreno a préstamo en estas condiciones”.

En tanto, Federico Marchetti trató de mentirosos a los funcionarios de Brandán: “Fueron puras mentiras lo que dijeron en esa sesión en la que presentaron el convenio. No era a cambio de limpiar todo el predio, sino sólo el que usará Carrizo. Espero que no vuelvan más al Concejo con más mentiras”.

Dolores Manubens, también de la minoría, votó a favor porque creyó que era importante “darle un voto de confianza a Carrizo” para que empiece a tomar forma el Parque Industrial de Colonia Caroya.

23-12-2020