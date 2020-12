Incertidumbre en Colonia Caroya por los protocolos de eventos.

Colonia Caroya. Las autoridades de esta ciudad fueron las primeras en anunciar su agenda de eventos para la particular Temporada de Verano 2021.

En la provincia, ya está permitida la libre circulación entre Departamentos.

Sin embargo, un acta firmada el 4 de diciembre generó confusión e incertidumbre.

Con algunos intendentes como testigos virtuales de la decisión, se redactó un nuevo protocolo que es hasta contradictorio en algunos de sus artículos.

En el acta se establece que a partir del 5 de diciembre se permiten reuniones familiares con hasta 10 personas, solo los sábados y domingos.

El miércoles 9 se habilitaron los eventos sociales al aire libre, con un cupo de hasta 100 personas, pero en un apartado sentencia: “Quedan totalmente prohibidas hasta el 31 de marzo de 2021 las aperturas de discotecas y la realización de recitales o espectáculos al aire libre o en espacios cerrado, todo ello excepto que cambie la situación sanitaria y pueda disponerse alguna modificación al respecto”.

A los dos días, el Gobierno dio marcha atrás con los espectáculos en vivo y permitió shows con hasta cuatro músicos en escenario.

En ese marco de nuevas disposiciones, esta semana se anunció que el Festival Nacional de Folklore de Cosquín no se realizará de manera presencial, como se había anunciado oportunamente.

El problema para esa ciudad no es el protocolo del público de la Plaza Próspero Molina -aparentemente reducido a 100 personas por noche, según la nueva normativa provincial- sino el riesgo sanitario que implicaría la masiva llegada de turistas que deambularán por las calles sin entrar al Festival, algo que en Jesús María no se llegó a plantear porque la Comisión Directiva de la fiesta gaucha ya tenía decidido no hacerlo.

Sin Festivales, con protocolos limitados y prohibiciones hasta el 31 de marzo de 2021, Colonia Caroya tiene que decidir qué hará con la agenda pensada.

Para el 8, 9 y 10 de enero estaba previsto realizar la Fiesta del Salame, con un formato especial, en plena Av. San Martín y en tres diferentes noches.

Los funcionarios y chacinadores ahora evaluarían otras opciones “descentralizadas” para que los consumidores no estén en un mismo lugar, sino que puedan optar entre varios lugares gastronómicos con el límite de capacidad.

Además, si no cambia la situación sanitaria para febrero y el Gobierno mantiene las restricciones para hacer eventos, el formato tradicional de los festejos de marzo no se podría organizar.

Colonia Caroya tiene programadas para su mes Aniversario: la Fiesta Provincial de la Vendimia, la Fiesta Nacional de la Frutihorticultura y la Sagra Nacional de la Uva.

11-12-2020