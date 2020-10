Así repercutió en la zona la muerte de Néstor Kirchner.

Jesús María. Hoy se cumple una década del fallecimiento de Néstor Kirchner. Tenía 60 años cuando sufrió una descompensación cardíaca en el hospital de la ciudad santacruceña de El Calafate.

Un mes y medio ante de su deceso y en febrero de ese año había sido sometido a

intervenciones por obstrucciones en sus arterias.

Fue Presidente de los argentinos en el período comprendido entre 2003 y 2007, razón por la cual hubo tres días de duelo en todo el país.

El Justicialismo de Jesús María emitió entonces un comunicado que decía: “La pérdida de Néstor Kirchner causa un inmenso dolor a los militantes de la causa Nacional y Popular. Su ausencia, no su muerte, abre un vacío político que debe llenar la militancia, acompañando a la compañera Presidente. Cuando un luchador cae en un puesto de combate por la Democracia y la Justicia Social, quienes estamos en el campo popular no debemos achicarnos, sino seguir con fuerzas renovadas en el logro del sueño común de todos los Peronistas: una Patria justa, libre y soberana”.

Lo firmaban la presidenta local del Partido, Adriana Seculini, y los dirigentes Guillermo Pereyra, Enrique Miretti, Lucas Torres, Roberto Zaya, Raúl Pedernera, Rubén Etchevest y Néstor Kepsija.

También el Justicialismo caroyense emitió un comunicado de similar tenor, firmado por el presidente del PJ de Colonia Caroya, Héctor Nanini.

El intendente Marcelino Gatica le envió a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, un telegrama de condolencias y los opositores también hablaron del tema.

Uno de ellos fue el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Dr. Marcos Mc Hardy, quien dijo: “Lamentamos la muerte del Sr. Kirchner, pero no supo cuidar su salud ante los concejos médicos; luego de la operación, le habían dicho que frene un poquito el carro, pero siguió trabajando con la intensidad que acostumbraba”.

Con respecto a las repercusiones a nivel político que podía tener su desaparición, opinó que, “sin ninguna duda, va a haber cambios políticos”.

“En este momento, esperemos que no aparezca un López Rega, sinceramente; eso es, puntualmente, lo que creo; y esperemos que la Presidenta (Cristina Fernández) baje también su tenor de conflicto y de pensar que la gente cree mal de ella, que ahora comencemos a dialogar como se debe dialogar en un país democrático”, agregó.

Mc Hardy no dejó pasar la oportunidad para expresar su deseo político propio: “Esperemos que sepa consensuar con el Vicepresidente (Julio Cobos) y empiecen a trabajar juntos; hay un Vicepresidente, le guste o no le guste; ella lo puso en su momento y ahora debe empezar a cumplir su función no sólo en (la Cámara de) Senadores, sino como Vicepresidente de la Nación”.

27-10-2020