Gendarmería creó el Escuadrón 65 “Córdoba”.

Sinsacate. El Jefe de la Región III de Gendarmería Nacional, Cte. Gral. Aníbal Alejandro Astorga; el intendente Carlos Ciprián, presidieron la inauguración del Escuadrón 65 “Córdoba”, en esta localidad.

Tras dar lectura a la Disposición del Director Nacional de Gendarmería mediante la cual se crea esta Unidad, el Comandante de Región III junto al intendente de Sinsacate efectuaron el descubrimiento de placa alusiva.

Luego, el Capellán Castrense de la Agrupación XX “Córdoba”, Pbro. Marcelo Mora, realizó una invocación religiosa.

La ceremonia finalizó con el Decálogo del Gendarme pronunciado por la Cabo Vanesa Arrieta.

De este modo, la Jefatura del Escuadrón Núcleo pasó a ser Jefatura de Escuadrón de Frontera, dependiente de la Agrupación XX.

Asistieron: autoridades municipales de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya; el Director de la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello, Cte, My. Darío Luis Pellerano; el Jefe del Destacamento Móvil 3 Sargento Ayudante Ramón Gumersindo Acosta, Cte. My. Antonio Leguizamón; el Jefe de la Agrupación XX, Cte. My. Roberto Carlos Schmidt; y el Jefe del Escuadrón 64, Cte. Ppal. Blas André Garay.

01-10-2020