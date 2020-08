La oposición caroyense votó en contra del acceso a la tierra con PROCREAR.  

Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el Proyecto de Ordenanza de Adhesión a la Resolución Nº 19/2020 y la Declaración de Interés Legislativo y Municipal al Plan PROCREAR, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

La decisión se ampara en el artículo Nº 71 de la Carta Orgánica Municipal, sobre Planeamiento Territorial; y en su inciso 7, que establece priorizar los criterios urbanísticos y planificaciones locales en la ejecución de políticas habitacionales coordinadas con otros organismos.

Votación por artículo.

A pedido del bloque Cambiemos Colonia Caroya, el proyecto fue votado por artículo.

Dos de los tres artículos del proyecto fueron aprobados por mayoría, con los votos del bloque Proyecto Caroya y el voto negativo de Cambiemos Colonia Caroya. El restante fue aprobado por unanimidad.

Uno de los artículos aprobados por mayoría es que adhiere a una resolución nacional para facilitar el acceso a tierra.

Mariano Oliva, del bloque oficialista, explicó: “Nos parece sumamente importante esta adhesión que hemos votado porque se trata de una resolución que aborda la problemática del acceso a la tierra de una manera integral, que la trabaja de manera transversal, donde lo más interesante es la creación de un observatorio de políticas de acceso a la tierra. (…) Esperamos que el Departamento Ejecutivo pueda gestionar ante la Nación para concretarlo en la ciudad”.

A su vez, el opositor Matías Peralta Cruz sostuvo que no acompañaron dos artículos del proyecto porque “esta resolución no es clara, no es precisa, habla con mucha terminología genérica”. “No es clara cómo sería la forma de adquisición, de qué manera, cuál sería el mecanismo; creemos que puede haber algo atrás de esto, que puede haber ciertos riesgos, que puede correr peligro la propiedad privada; y al no estar claro esto, tratamos de defender a cada vecino de Colonia Caroya”, añadió.

Peralta Cruz sostuvo que “el municipio tiene los medios, los mecanismos para ver este tema. Estamos tratando la ordenanza de ordenamiento territorial, por lo tanto, no necesitamos adherir a una ley nacional para evaluar y tener en cuenta las cuestiones de tierras que puedan estar a disposición”.

En cambio, votaron a favor de declarar de interés al Plan PROCREAR. “Es un plan que siempre que el privado cumpla con los requisitos exigidos por Nación tendrá acceso al mismo y si pretenden dar mayores facilidades deberán flexibilizar el plan de manera tal que sea más accesible”, explicó Peralta Cruz.

El Plan.

El Plan PROCREAR es una política de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal, que tiene como espíritu brindar la oportunidad del acceso a la vivienda a familias con dificultades económico-financieras para acceder a un techo propio.

A partir de sus nueve líneas, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se propone brindar 300 mil soluciones, entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos.

Entre las bondades del programa, el proyecto de ordenanza destaca el reimpulso de la construcción y comercialización, dentro de las economías regionales, así como la promoción de la industria nacional y consecuente generación de empleo.

Además, se confirmó que en el PROCREAR 2020 aplica una nueva fórmula de actualización crediticia que se vincula con la variación salarial: la fórmula HogAr reemplaza a las UVAs.

La norma también alienta la “generación de suelo urbano producido o promovido por el Estado” para que se pueda reducir el “suelo ocioso”, evitando la especulación de los mercados inmobiliarios y garantizando así el acceso a la tierra a sectores poblacionales sin otra posibilidad.

A nivel local, se destaca que el programa nacional “está destinado al financiamiento y apoyo para la generación de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer la producción de suelo urbanizado”.

Finalmente, y entre otros aspectos a tener a consideración en el proyecto, se destaca la futura creación de Bancos de Tierras, donde se registrarán “inmuebles al patrimonio municipal, que sirva para regularizar, constituir reservas de tierras públicas y lograr un aprovechamiento integral de las mismas”.

21-08-2020