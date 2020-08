Sinsacate: Venderán terrenos para equipar la Municipalidad.

Sinsacate. El Concejo Deliberante local aprobó este miércoles dos proyectos de ordenanza presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Uno de ellos es la creación del Plan de Inversión para Equipamiento e Infraestructura y del Fondo de Financiamiento para el mismo.

Se trata de un ambicioso proyecto del cual dependerá la realización de obras públicas y la compra de la maquinaria necesaria para tal fin.

Para la generación del Fondo de Financiamiento, habilita al Ejecutivo a gestionar créditos y o subsidios disponibles en la administración pública nacional o provincial para estos fines. El fondo se integrará, además, con dinero proveniente de la venta de terrenos municipales y aportes de frentistas.

El otro proyecto da marco legal al procedimiento para la venta de 10 terrenos de propiedad municipal a fin de llevar a cabo el Plan de Plan de Inversión para Equipamiento e Infraestructura.

Seis lotes están ubicados en la Manzana 13 del Bº Reyna y otros cuatro están en la Manzana 22 del Bº La Arbolada Sur.

Serán vendidos mediante un concurso en el que los interesados deberán hacer ofertas en sobre cerrado. El presupuesto oficial es de mil pesos por metro cuadrado.

Las ventas podrán ser pagadas al contado o abonando la mitad del precio total en concepto de pago parcial a la fecha del Boleto y el resto cuando se escrituran.

No se admitirán más de tres propuestas sobre distintos lotes por cada proponente.

De existir dos o más ofertas iguales por el mismo lote, se pasará a un cuarto intermedio de 48 horas, lapso en el cual estos proponentes deberán ajustar sus nuevas ofertas en sobre cerrado y se procederá a la apertura de los mismos para su adjudicación final.

La adjudicación se realizará a la oferta más conveniente, priorizándose a igual precio, los pagos de contado sobre los pagos financiados.

No podrá adjudicarse al mismo oferente más de un lote y si para un lote no presentan ofertas, se deberá volver a llamar a Concurso de Precios.

Dimensiones de los lotes

- Manzana 13.

Dos de (14,00 x 34,40) m. Sup. 481,60 m2, uno de (14,00 x 34,40) m. Sup. 481,60 m2, y cuatro de (13,00 x 34.40) m. Sup. 447,20 m2.

- Manzana 22.

Dos de (11,00 x 34,50) m. Sup. 379,50 m2, uno de (11,00 x 40.00) m. Sup. 440,00 m2, y uno de (11,00 x 33,50) m. Sup. 368,50 m2

13-08-2020