Realizaron 68 procedimientos en la previa y durante el Día del Amigo.

Jesús María. La Municipalidad realizó 68 procedimientos durante los festejos del Día del Amigo, tanto en la vía pública como en locales gastronómicos, para verificar el cumplimiento de protocolos y cuidados preventivos.

Los operativos fueron realizados de manera conjunta por la GUM, personal de la Policía de Córdoba y de Gendarmería Nacional, desde el jueves hasta la madrugada del martes.

Una de las intervenciones derivó en la clausura de un comercio de comidas rápidas, luego que Bromatología constató la falta de condiciones de higiene y seguridad.

Además, los agentes labraron actas en varios comercios porque al momento de ser controlados no disponían de las medidas sanitarias que se exigen en el protocolo COVID-19.

No obstante, fue buena la predisposición de los propietarios de locales gastronómicos. En varios de ellos debieron hacerles llamados de atención a los clientes, por no cumplir con la distancia social recomendada en sectores de sanitarios o fumadores.

En la vía pública secuestraron cinco vehículos cuyos conductores se encontraban alcoholizados y ponían en riesgo al resto de la comunidad.

Seguir cumpliendo con todas las medidas preventivas y no realizar reuniones sociales en lugares no habilitados impide la transmisión de COVID-19, que puede derivar en un brote en la ciudad o la región. Por eso, es fundamental seguir cuidándonos para no dar marcha atrás.

21-07-2020