Relatos del Viento presenta ocho microdocumentales.

Jesús María. Relatos del Viento estreno este sábado, a las 20, una serie de ocho microdocumentales sobre creencias, ritos y leyendas cordobeses.

El primer capítulo -“El duende y el horno”- estará disponible en las redes sociales de Relatos del Viento y en www.relatosdelviento.org

“Cazaré lo necesario para no provocar al Dueño de los Animales. Quemaré el huevo pequeño para evitar al Basilisco. Respetaré a El Árbol anciano. Dejaré cargado el horno para ser precavido como mis ancestros. Me acercaré al Molle con el debido ritual. El monte me dignifica y nos salva, atesoraré sus saberes para las nuevas generaciones”, sintetiza la idea de la primera entrega.

11-06-2020