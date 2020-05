La cuarentena seguirá hasta el 7 de junio.

Lo anunció este sábado el Presidente de la Nación. Pidió no alarmarse, no aflojar y anunció que se enfocará todo el gobierno en atender a los sectores más golpeados por la economía y el COVID. No descartó reanudar las clases presenciales.

TELAM. El presidente Alberto Fernández anunció este sábado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 7 de junio inclusive, al dar una conferencia de prensa en la residencia de Olivos.

Fernández sostuvo "la cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran" y dijo que "lo demás son debates estériles".

También ratificó su promesa de campaña: "Los últimos serán los primeros, de ellos vamos a ocuparnos más que de nadie, porque son los que más necesitan nuestro auxilio".

"No aflojen", pidió al final de su exposición ante la prensa, y opinó que "no debe alarmarnos" el aumento de casos de Coronavirus, ya que "es parte de lo que esperamos que ocurra". "No tenemos que perder la calma", sostuvo.

El Presidente de la Nación destacó la actuación de los gobernadores "que actuaron con mucha seriedad en sus provincias" y "no les tembló el pulso para volver atrás" con las medidas, como en los distritos de Córdoba y Chaco.

En otro párrafo, les pidió a ciertos comunicadores sociales que "dejen de sembrar angustia": "Me llama mucho la atención la idea de muchos medios de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse; no salvarse. Angustiante es que el Estado te abandone; eso es angustiante, que el Estado no esté presente".

En cuanto a retomar las clases presenciales, dijo que evalúa con los gobernadores la posibilidad de hacerlo en los distritos donde no hay circulación del Coronavirus desde hace varios días, aunque admitió que "el tema es muy complejo". Sostuvo: "Con eso no vamos a apurarnos, tenemos otra prioridad. Que un chico se reciba antes o después no le cambia la vida a nadie. Vayamos despacio".

