“Fue algo externo a nosotros”.

Jesús María. La Unidad Regional Departamental Colón informó este martes que los detenidos frente al obrador de la Municipalidad fueron 41 personas, imputadas por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El procedimiento empezó a las 20, en la calle Bolivia, entre Pedro J. Frías y Juan B. Alberdi, por orden de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María.

Durante la mañana, unos 40 empleados municipales realizaron una asamblea como medida de fuerza, violando el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 emitido por el Gobierno nacional.

Los notificaron para que cesen la actitud, haciendo caso omiso.

A las 17:20 se constituye personal policial una vez más y encontró a 35 empleados que, además de no respetar el aislamiento, no usaban barbijo ni tapabocas y no respetaban la distancia aconsejada en las medidas sanitarias. Inclusive, algunos se encontraban jugando al fútbol en la vía pública. Los notificaron por segunda vez, pero tampoco obedecieron.

Finalmente, fueron ordenadas las detenciones y el secuestro de 15 motocicletas y cinco automóviles.

El Operativo estuvo fiscalizado por el Director General de Departamentales Norte y las máximas autoridades de la Departamental Colon.

Participó personal de la Patrulla Preventiva, de la División Investigaciones, de los CAP de las zonas I y II, de la Sección Especial de Operaciones Motorizadas y de la Guardia de Infantería Capital.

Cerca de la 1 del martes, la Municipalidad lanzó un comunicado que decía:

“La Municipalidad de Jesús María expresa su preocupación y lamenta lo ocurrido esta noche (lunes) en el exterior del Obrador Municipal, que terminó con la detención de 41 personas.

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del Fiscal Guillermo Monti, actuó de oficio ordenando el desalojo por motivos ajenos al reclamo salarial que los trabajadores realizaban y basándose exclusivamente en la violación de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rigen a nivel nacional.

Es preciso destacar que el Ejecutivo Municipal no tuvo ningún tipo de injerencia en las medidas adoptadas por la Justicia y la Policía”.

Este martes, en conferencia de prensa, el intendente Luis Picat volvió a referirse al tema: “El conflicto interrumpió el diálogo que teníamos (con el gremio) hasta ahora. Fue algo externo a nosotros”.

Y vaticinó: “Acá no solamente vamos a tener el conflicto gremial, con el Sindicato, sino que se vienen conflictos sociales. Van a seguir viniendo medidas odiosas. Hay comercios que se abrieron y otros que no están trabajando, van a quedar muchos del sector turístico sin poder abrir por muchos meses. ¿Por qué a mí me toca y por qué a él no? Hay gremios a nivel nacional que acordaron reducir hasta el 30 por ciento el salario de los trabajadores. Vamos a convivir, hasta que termine la pandemia, con estas cuestiones odiosas”.

05-05-2020