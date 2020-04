“No vamos a tolerar el abuso de autoridad del intendente Picat”.

Jesús María. “Vivimos en democracia; estamos para trabajar, Intendente, para eso el pueblo nos eligió”, fue el mensaje que le dejó a Luis Picat la presidenta del bloque de Compromiso Ciudadano en el Concejo Deliberante, Mariana Ispizua, al ser consultada por su opinión acerca del proyecto de declaración de la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social.

“No destruya la división de poderes; estoy a disposición para sesionar las veces que haga falta para afrontar la Emergencia Sanitaria”, añadió.

“No puede hacer o decidir usted solo”, concluyó.

La ex Intendenta calificó al proyecto de “lamentable”.

En declaraciones a Más Radio, Luis Picat fue contra Ispizua sin vueltas, al decir que la resistencia a su decisión “no es (de) toda la oposición; estamos trabajando muy bien con Mauro Di Poi y María José Bechara, que son de su bloque”. Y fue más al hueso: “Lamento que use esto políticamente. Si ella se siente que no puede participar, que lo exponga en el Concejo”.

“Yo brego por trabajar en conjunto y no quiero politizar la pandemia” sentenció.

Durante la nota realizada en la emisora local, Picat sostuvo que “las tres o cuatro veces que propuso algo, lo hizo en forma solitaria, nunca vino a hablar con nosotros”.

Ispizua le respondió: “No me corto sola, como dijo recién en su radio el Intendente. Como concejal, tengo la potestad de presentar ordenanzas. Que a él no le gusten, es otra cosa. Y es una falta de respeto lo que dijo”.

También lo trató de mentiroso: “Jamás me convocaron a nada, no se trabaja por separado, que no mienta Picat. ¿Por qué se enoja por hacer público un proyecto de ordenanza? ¡Todo lo que se trabaja en el Concejo es público!”.

“¿Para eso nos eligieron? Es una barbaridad que le demos un cheque en blanco al Intendente para que trabaje como en una empresa privada”, replicó.

