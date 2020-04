“Buscamos gravar grandes riquezas, no tiene nada que ver con la clase media”, dice Heller.

TELAM. “Jamás formó parte de nuestro proyecto la idea de gravar a los que tienen más de 150 mil dólares, muy lejos de eso, quizá sea 20 o 30 veces eso, pero lo digo a modo de ejemplo, no lo tomen al pie de la letra, no hay todavía un dato certero sobre eso; estamos trabajando”, dijo Carlos Heller sobre la futura iniciativa que prepara el bloque de diputados del Frente de Todos.

Al anunciar la extensión del aislamiento, social y obligatorio hasta el 26 de abril, el presidente Alberto Fernández reiteró que es “posible” la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, aunque aclaró que cualquier reforma tributaria es facultad del Congreso de la Nación.

”Todo es posible, igual ese tema es una tema que tiene que resolver el Congreso”, dijo el Presidente sobre la iniciativa del oficialismo parlamentario, al brindar una conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos, donde además remarcó: “Necesitamos obtener recursos porque la falta de actividad económica ha hecho caer la recaudación”.

En diálogo con radio Mitre, Heller explicó que el proyecto que está elaborando “siempre estuvo pensado para las grandes riquezas, las grandes ganancias, los grandes patrimonios, y nadie va a ser menos millonarios después de que tenga que hacer ese aporte”.

El legislador contó que, el domingo pasado, el jefe de su bancada, el diputado Máximo Kirchner, le encomendó la elaboración del proyecto: “Ahí hablamos de alcanzar sólo a aquellos de alto poder de acumulación de riqueza”, aseguró.

”No tengo aún el nivel de quiénes van a aportar ni la alícuota; estamos trabajando para tener una buena base de datos y evaluar alícuotas diferentes o alternativas”, puntualizó el legislador, quien adelantó que, “seguramente, hacia fines de la semana que viene vamos a tener el proyecto para que se empiece a tratar legislativamente”.

El diputado añadió: “Todos los días lo explico, es para grandes patrimonios, será un pequeño porcentaje de la población y por única vez el que aporte, en una situación de crisis que requiere de recursos, y eso no se puede cubrir mágicamente”.

En tanto, Heller pidió no hacer “terrorismo, los proyectos que valen son los que tienen el apoyo de la mayoría y esto lo hacemos por recomendación del jefe de la bancada y es el que va avanzar”, señaló Heller en alusión a otras iniciativas que circulan al respecto.

”Somos responsables y debemos cuidar a los ahorristas y no generar pánico, esto no tiene nada que ver con la clase media ni el comerciante chico”, concluyó.

11-04-2020