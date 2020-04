Anuncian paro en transporte interurbano de Córdoba.

Córdoba. La medida de fuerza, resuelta por la Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), comenzará desde el primer minuto del lunes y se extenderá hasta que se complete el pago de haberes.

El titular de Aoita, Emiliano Gramajo, explicó en declaraciones a medios locales que “decretaron servicio esencial al transporte, pero resulta que para los salarios no lo somos”, en el marco del aislamiento por el Coronavirus, y anticipó que no acatarán una eventual conciliación obligatoria si no se depositan las diferencias salariales pendientes.

Mientras tanto, desde la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) y de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba (Asetac), justificaron el pago parcial de los salarios a los trabajadores al sostener que “es muy complicada la situación económica” de las empresas del transporte de pasajeros por la “importante caída en la recaudación” como consecuencia del aislamiento.

10-04-2020