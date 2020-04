La Cooperativa expuso sus logros y limitaciones.

Colonia Caroya. Representantes de la Cooperativa de Servicios Públicos se reunieron este miércoles con concejales de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate en uno de los salones del predio de B° Malabrigo de la Sociedad Rural de Jesús María.

El vicepresidente del Consejo de Administración, Tomás Araya, y el Gerente, Cristian Arrigo, expusieron sobre el estado institucional, financiero y operativo de la entidad y, en una segunda parte de la reunión, contestaron las preguntas de los ediles.

¡Cómo estamos hoy!

Arrigo expuso sobre la situación de la Cooperativa. Primero hizo un repaso de los hechos que sacudieron a la entidad desde agosto de 2019.

Desde entonces, están pagando una refinanciación a EPEC, a la que le debían 65 millones de pesos, hicieron tres planes de pago para ponerse al día con la AFIP, dejaron de tener descubiertos en los Bancos –tampoco les dieron nuevos a partir del nombramiento de un coadministrador- y pagaron los créditos que tenían.

Institucionalmente, hicieron frente a la inédita renuncia del presidente del Consejo, debieron trabajar con un coadministrador nombrado por la Justicia ante el pedido de intervención que hizo un grupo de asociados y, el 23 de febrero, lograron hacer la Asamblea General Ordinaria y renovar la conducción como nunca antes: ocho de los 15 consejeros son nuevos.

Como si esto fuera poco, ahora atraviesa un momento de incertidumbre, común a todas las empresas, por la pandemia de Coronavirus.

A raíz del asilamiento social, preventivo y obligatorio, bajó el consumo, subieron los costos de los insumos cotizados en dólares, los sueldos acompañan a la inflación. Y en este contexto, la recaudación cayó un 40 por ciento. Hasta una de las municipalidades de la zona se atrasó en el pago de la energía eléctrica: debe dos meses.

Además, concedieron prórrogas automáticas y suspendieron los cortes.

Aún así, los servicios no se resintieron, inclusive los que, como Internet, tienen demanda récord.

Operativamente, el movimiento de su personal en las calles está limitado, han tenido que detener todas las obras y sólo puede hacer tareas de mantenimiento siempre y cuando no ingrese a las viviendas de los usuarios.

Una de las mayores dificultades es que no pueden hacer la lectura en los medidores y, en consecuencia, no tienen -por el momento- una alternativa para medir el consumo.

La administración fue reorganizada aplicando teletrabajo y no pueden tener Cajas abiertas para hacer cobranzas.

El Gerente también explicó las limitaciones que tiene la Cooperativa para tomar decisiones sobre las tarifas y modalidades de cobro, sujetas a las normativas de ERSEP.

Lo que viene.

El escenario es complicado. El 80 por ciento de los asociados que consumen energía eléctrica son usuarios residenciales. El ERSEP definirá en los próximos días quiénes recibirán beneficios, como prórrogas y planes de pago. Ya se habla de 180 días de postergación de los vencimientos, lo que le generará “un bache financiero” a la Cooperativa.

El 20 por ciento restante de la masa societaria son comercios y empresas, para los cuales aún no anunciaron facilidades a nivel nacional ni provincial.

Los concejales de las tres ciudades están de acuerdo en acompañar a la entidad en un pedido de flexibilización de los plazos de pago de la energía eléctrica y en una revisión del cuadro tarifario, decisiones que dependen exclusivamente de la Provincia.

No obstante, fueron muy críticos con algunas políticas de la entidad, en particular los ediles de Colonia Caroya: plantearon que los costos del agua potable deben ser escalonados de una manera diferente –la Cooperativa ya tiene un proyecto de cómo hacerlo-, que la comunicación con el asociado no funciona bien, que hay pocas opciones de pago online y que la entidad no tuvo “gestos” con sus asociados en esta difícil coyuntura. Hasta les pidieron que, al igual que las autoridades políticas, los consejeros se bajen el sueldo. Lo estarían analizando y lo anunciarían la semana próxima.

09-04-2020