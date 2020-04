Francisco inició la Semana Santa con un mensaje centrado en el Coronavirus.

TELAM. El Papa Francisco convocó el Domingo de Ramos a estar cerca del “que sufre y está solo y necesitado” durante la pandemia de Coronavirus y calificó como “los héroes de hoy” a las personas que trabajan frente a la lucha contra la enfermedad.

”El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve”, planteó al celebrar vía streaming y sin fieles.

Como en su histórico rezo del viernes 27 de marzo en una Plaza San Pedo vacía, el Papa volvió a estar acompañado por los dos símbolos a los que ha confiado la salida de la pandemia: el crucifijo que, según los católicos, salvó a Roma de la peste en el siglo XVI, y la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, a la que le ha confiado cada uno de sus viajes fuera de Italia.

Francisco se dirigió con especial énfasis a la juventud, en ocasión de la celebración de una nueva edición de la Jornada Mundial de la Juventud: “Miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás”.

05-03-2020