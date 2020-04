Amplían el horario para el cobro en Bancos.

TELAM. El Banco Central de la República Argentina dispuso que las sucursales bancarias atenderán el sábado 4 de abril, de 10 a 17, exclusivamente a jubilados y pensionados que se presenten por ventanilla con DNI.

Cronograma:

- Jubilados, pensionados y pensiones no contributivas pendientes de cobro del mes de marzo.

Sábado 4 de abril. DNI terminado en 0 y 1.

Domingo 5 de abril. DNI terminado en 2 y 3.

Lunes 6 de abril. DNI terminado en 4 y 5.

Martes 7 de abril. DNI terminado en 6, 7, 8 y 9.

- Beneficios del mes de abril para jubilados y pensionados cuyos haberes son inferiores a 17.859 pesos.

Domingo 5 de abril: DNI terminado en 2 y3.

Lunes 6 de abril: DNI terminado en 4 y 5.

Martes 7 de abril: DNI terminado en 6, 7, 8, 9.

Miércoles 8: DNI terminado en 0.

- Pensiones no contributivas del mes de abril.

Lunes 6: DNI terminado en 4 y 5.

Martes 7: DNI terminado en 6, 7, 8 y 9.

- El lunes 13: se reanudará el calendario de pagos.

- El Ingreso Familiar de Emergencia se cobrará sólo por cajero automático.

La entidad monetaria informó que inició “acciones sumarias a las entidades financieras que no han prestado el servicio acorde a las circunstancias”, en referencia a los inconvenientes registrados en muchos lugares.

Las sucursales bancarias atenderán con una dotación mínima de personal y no brindarán por el momento ningún otro servicio que no sea pago de haberes jubilatorios o programas de la seguridad social.

03-04-2020