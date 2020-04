El papá del joven con COVID-19 tuvo que salir a desmentir maliciosas versiones.

Jesús María. El padre del joven que fue positivo de COVID-19 habló esta mañana en Radio Cadena Norte y desmintió todas las maliciosas versiones que circularon en las últimas horas sobre su hijo.

El joven de 25 años fue el primero de la zona en ser diagnosticado con el Coronavirus y está internado en el Hospital Regional Vicente Agüerom, en buen estado.

El papá, quien preservó su nombre en la entrevista que salió al aire en la emisora, aseguró que todo se manejó con responsabilidad y respetando los protocolos.

“Él es deportista, sano, y sintió una molestia, dolor de cabeza y dificultad al respirar; fue excelente la atención en el Hospital”, empezó diciendo.

Sus dos hijos y un amigo viajaron de vacaciones a Brasil y, por el rápido avance del virus en Sudamérica, volvieron antes de lo previsto en colectivo.

“Mi señora y yo somos personas de riesgo y era complicado tener un posible infectado en casa, por eso preparamos una casa de un familiar amigo, que me alquiló para que puedan estar aislados; la equipamos con mercadería, hubo gente que colaboró en todo ese proceso.; cuando llegaron, preparamos dos vehículos; ellos tres vinieron en un vehículo, sin tener contacto con nadie; incluso, se les tiró la llave del auto desde lejos; todo estaba controlado por Defensa Civil”, declaró.

Como la casa donde hicieron el aislamiento estaba en Colonia Caroya, Defensa Civil de esa ciudad tomó cartas en el asunto, controlando el lugar y conteniendo a los jóvenes. "Lo hicimos con toda la responsabilidad del caso, para cuidarse toda la familia”, relató el padre del internado.

Cuando empezó a tener síntomas, lo llevaron al Hospital “con Defensa Civil controlando todo”. “Mi otro hijo manejó y ambos fueron evaluados; los médicos deciden que uno quede internado y que el otro regrese a la misma casa donde está aislado; los otros dos chicos siguen en cuarentena; a ambos se les hizo el hisopado y pronto tendremos los resultados también”, añadió.

Sobre el final de la nota desmintió todas las versiones que difundieron ayer personas malintencionadas que provocaron mucho daño en un momento de crisis sanitaria.

“Nunca salieron de la casa; dejen de decir estupideces; siempre nos mantuvimos en contacto por teléfono y videollamada; la injusticia duele; hubo gente de mala fe y han provocado un daño tremendo, la pasamos mal por culpa de gente de mierda; hoy me pasó a mí y mañana le va a pasar a otro padre; no hagamos esto, no ataquemos a las personas y empecemos a ensuciar a todos”, concluyó.

