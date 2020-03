Se duplicaron las llamadas en servicios como Whatsapp, Messenger y Skype.

TELAM. Las comunicaciones identificadas como Voz sobre IP (VoIP) “prácticamente se duplicaron frente a la semana anterior”, según la compañía Movistar.

“Vemos fuertemente un incremento en el tráfico del hogar: sólo durante el primer fin de semana largo en aislamiento, versus un fin de semana usual, el tráfico creció casi un 25 por ciento”, agregó la firma.

El consumo general de mensajería instantánea -WhatsApp, Skype, Messenger, Telegram, entre otros- se incrementó 7 por ciento respecto a la semana anterior, pero llegó a un 40 por ciento más que el que se verificaba en la primera semana de marzo, antes de dictarse las medidas para mitigar el contagio del coronavirus.

Del mismo modo, el consumo de Gaming -juegos en general- acumuló un 40 por ciento de incremento, frente a semanas normales, y de 16 por ciento en comparación con la semana pasada, según los datos obtenidos a través de la unidad de negocios de Big Data de Movistar.

Lo que no se modificó es la distribución del tráfico respecto de la semana pasada, por lo que el streaming -consumo de contenidos audiovisual- representa el 54 por ciento; el Gaming (juegos) 12 por ciento; la mensajería instantánea (IM) ocupa 16 por ciento; y web Browsing (navegación en general) ocupa el 18 por ciento.

”Más allá de estos crecimientos y cambios de hábitos, nuestra red está respondiendo perfectamente y está totalmente adecuada a esta situación temporal de aislamiento”, aseguró la empresa.

Telecom, a su vez, difundió datos del tráfico desde el viernes pasado al miércoles 25 de marzo, comparados con la última semana de febrero.

En este caso las “videollamadas y conferencias tuvieron un crecimiento, como herramienta de uso recreativo y de vínculo con la familia y los amigos”.

En esta comparación el uso de Whatsapp se incrementó 144 por ciento; las llamadas de voz por red móvil (no sobre IP) subieron 34 por ciento; y la duración promedio de la comunicación de voz subió 92 por ciento por cliente.

El uso de videoconferencia, en tanto, aumentó 430 por ciento, y sólo la herramienta Zoom creció 1.840 por ciento; seguidas por Webex, que subió 120 por ciento, y por Skype, 100 por ciento.

El uso de streaming tuvo su pico el domingo a la noche con un promedio del 43 por ciento: por plataforma Flow subió 43 por ciento, Netflix 73 por ciento y Youtube 21 por ciento.

En cuanto a redes sociales, en su conjunto tuvieron un incremento del 18 por ciento: en particular el uso de Instagram creció 12 por ciento, Facebook 45 por ciento, y Pinterest 50 por ciento, siempre en la red del grupo Telecom.

27-03-2020