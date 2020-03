Recomendaciones de Unicef para contener a niños y adolescentes durante el aislamiento domiciliario.

TELAM. Unicef emitió una serie de recomendaciones que ayudan a cumplir el aislamiento domiciliario en familias con niños y adolescentes debido a la pandemia de coronavirus.

Para el caso de niños pequeños, Unicef recomendó:

- Evitar que vean o escuchen noticias con un enfoque sensacionalista o morboso.

- Evitar que se expongan mucho tiempo a noticias sobre el problema, aunque el tratamiento sea adecuado: el tiempo que dedicamos a un tema también puede generar inquietud, aunque el tono no sea alarmista.

- Evitar involucrarlos en conversaciones de adultos sobre la situación: aunque no estemos hablando con ellos, saben de lo que hablamos y sacan sus conclusiones.

- Dedicar tiempo a conversar sobre sus dudas e inquietudes, en un lenguaje adaptado a su capacidad de comprensión, pero no engañoso.

- Enseñar hábitos saludables como el lavado de manos con agua y jabón.

- Enseñar medidas higiénicas que protegen a los demás, por ejemplo: el uso de pañuelos y servilletas, evitar compartir cubiertos y vasos.

En cuanto a los adolescentes, las recomendaciones de Unicef sugieren:

- Escuchar sus preocupaciones, responder a sus preguntas, sumar sus propuestas para mitigar riesgos.

- Evitar la exposición excesiva a las noticias en internet y en medios audiovisuales.

- Conversar sobre los efectos de la sobresaturación y las noticias falsas.

- Destacar que pueden tomar muchas medidas en la vida diaria para mitigar los riesgos para sí mismos y a los demás, como dejar de compartir el mate.

- Contener las diferentes reacciones emocionales que pueden expresar y explicarles que son reacciones normales ante una situación anormal.

- Animarlos a expresar y comunicar sus sentimientos.

- Evitar que pasen todo el día conectados a las pantallas: proponer nuevas rutinas para asegurar tiempo de estudio y actividad física.

- Enseñar hábitos saludables al compartir con amigos y amigas.

22-03-2020