La Embajada de China donará 2.500 kits de reactivos químicos para detectar coronavirus en tres horas.

TELAM. “Estamos trabajando para proveer al gobierno argentino 2.500 kits de reactivo rápido, que dan resultado en tres horas, que van a agilizar mucho más el proceso de chequeo de los casos sospechosos”, aseguró Norberto Wang en diálogo con El Destape Radio.

Los reactivos de laboratorio son unas sustancias que, por su capacidad de generar reacciones, sirven en análisis y ensayos químicos para hallar diferentes datos.

El diplomático agregó que, “en cuanto al primer envío, quiero adelantar que los reactivos van a llegar el próximo martes, ya están en camino”W.

Wang indicó que diplomáticos chinos en el país mantuvieron una reunión con el presidente Alberto Fernández y están compartiendo con las autoridades argentinas “las experiencias y el conocimiento” de China en el combate de la pandemia.

Además de los reactivos para detectar el virus, China proveerá a la Argentina con “5 mil mamelucos de protección de uso médico, 196 mil barbijos médicos incluyendo 66 mil barbijos N95 - de máxima protección-, 2 mil antiparras y 20 mil guantes descartables”.

En ese marco de cooperación, habrá también “una videoconferencia entre los expertos médicos argentinos y los de China, que han participado directamente en los hospitales de Wuhan para erradicar la pandemia y que estuvieron en el grupo de ayuda a Italia”, explicó Wang.

”Esos médicos estarán en la mejor disposición para intercambiar sus experiencias y las medidas con sus homólogos argentinos”, agregó.

Ganar tiempo.

Asimismo, al referirse al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde hoy y hasta el 31 de marzo en la Argentina, remarcó que “la experiencia china es que hay que tomar medidas con suficiente anterioridad: ganar tiempo es lo más importante para la prevención y el control de esta pandemia”.

”En China, por ejemplo, las medidas que tomamos hace dos meses ahora están dando resultados muy concretos”, mencionó en diplomático.

En relación con la situación de la pandemia en su país, Wang destacó que “ayer se presentó una buena noticia: por primera vez, en la China continental no se presentó ningún caso nuevo autóctono”.

”Hubo 34 casos nuevos, pero todos importados; en las 290 ciudades de China ya no se registra ningún caso nuevo de Coronavirus, solamente existen casos en 47 ciudades que son remanentes, con pacientes hospitalizados, pero no hay casos nuevos”, concluyó.

20-03-2020