Un brasilero, un uruguayo y un entrerriano lideran la jineteada.

Jesús María. Los experimentados saben que no hay que en el Campeonato Internacional de Jineteada no hay que poner toda la carne en el asador de entrada, pero que no se deben perder puntos porque la mayoría de las veces ganan quienes son regulares en su cosecha.

En Crina Limpia, cinco jinetes se ubicaron entre los diez primeros las dos noches, en Gurupa Surera lo lograron cuatro y en Bastos con Encimera, sólo dos.

En esta última, los tres mejores puntajes por la segunda monta –todos más de 10 puntos- fueron para montadores que no habían estado entre los diez mejores de la primera.

El Campeón Ignacio Otero Blanco –de nacionalidad uruguaya- saltó a la punta, aunque está separado por sólo 33 centésimos del entrerriano Leonardo Trevissan.

En Crina Limpia, el brasilero Pierre Rocha está cómodo en el primer lugar de la clasificación, lo mismo que Diego Migueles en Gurupa, categoría en la que vienen registrándose los puntajes más bajos de la competencia.

A nivel de delegaciones, la sensación es Entre Ríos: sus jinetes están primero, segundo y cuarto.

También sumaron bien los Santiago del Estero: dos están segundo y el tercero marcha sexto.

Buenos Aires y Jesús María son las otras dos escuadras que tienen a sus representantes entre los diez mejores.

Puntajes acumulados.







12-01-2019