"Ahora vamos por los otros que participaron del homicidio"

El fallo de prisión perpetua a Jeremías Sanz dejó alivio en los amigos de María Eugenia Cadamuro, que participaron de casi todas las audiencias del juicio.

Hoy, en la sala de la Cámara 8° del crimen de Tribunales II, fueron los que se emocionaron cuando se leyó el fallo.

El abogado Luis Juez, defensor del querellante Pedro García, terminó siendo el hombre que llevó la voz de los amigos de la víctima.

"Ahora vamos por Nicolás Rizzi y por los otros que han participado del homicidio. Si la causa hubiese sido caratulada como "Pedro Jeremías Sanz y otros" y esos otros hubiesen venido a la audiencia, tendríamos sentencia del conjunto. La causa vino solo con Jeremías y todo lo otro hay que hacerlo", dijo.

"Hay que profundizar en torno a Mabel Cadamuro y Facundo González para saber si tuvieron algún nivel de participación antes, durante o después del hecho. Será una tarea del fiscal Guillermo Monti", dijo.

El punto 7 del veredicto del tribunal y el jurado popular dice que se debe "remitir copia de la sentencia al fiscal de instrucción de Jesús María a fin que continú y profundice la investigación en torno a establecer si terceras personas tuvieron algún grado de participan como instigadores y/o cómplices en el homicidio, entre ellas su hermana Mabel Cadamuro y su pareja Facundo González; y determinar los movimientos de cheques sustraídos así como también la sustracción de hacienda".

Luis Juez también se refirió a Guadalupe Sanz: "Pidió ser querellante particular hasta el juicio. Cuando empezó el juicio, oh sorpresa, se retiró y no le interesaba la justicia por su madre. Así nos controlaron todo el proceso instructorio. Si hubiésemos podido intervenir desde el primer momento, hubiese sentencia para todos".

"Hay que conformarse con esta resolución que es lo que venimos a buscar, pero hay que seguir investigando", concluyó el abogado.

También afirmó que los hechos no ocurrieron tal como los declaró Nicolás Rizzi.