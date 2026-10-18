Santa Paula de Gálvez derrotó al Bochas por la Liga Nacional de Básquetbol

Gálvez. Santa Paula superó al Bochas Sport Club por 101-74 en un partido que quebró gracias a una gran primera mitad. Siete jugadores anotaron en doble dígito para el ganador.

El partido arrancó con las imprecisiones lógicas de un inicio de temporada pero con mucha intensidad de ambos lados, un combo que llevó a unos primeros minutos de bajo goleo pero muchas faltas.

Los primeros 5 minutos de juegos marcaban un 4 a 2 para Santa Paula y con cuatro faltas por equipo. A partir de allí, la acumulación de faltas hizo que bajara apenas un poco la intensidad; suficiente para que Jerónimo Díaz Müller lo leyera y marcara un triple que abriría el juego.

El local tuvo un parcial de 12 a 4 y llegó a sacar ventaja de 11 puntos en el cuarto. Pero Bochas reapareció con un par de triples de Zurchsmitten y Jure para achicar diferencias. El primer cuarto finalizó 24 a 19.

El segundo parcial tuvo, de arranque, al Santa Paula marca registrada de Francisco Blanc; súper intenso en defensa, con transiciones rápidas en ataque y buena efectividad en triples.

Para los primeros 3 minutos, el de Gálvez tras un parcial de 15-4, sacaría 15 de diferencia. Caicedo se hizo importante en los dos lados de la cancha y su sociedad con Diaz Müller trajo réditos en ataque. Pikaluk, desde su ingreso aportó frescura y buenas defensas. Bochas no encontraba tiros cómodos y, en cambio, a Santa Paula le salía todo lo que intentaba, hasta un triple sobre la chicharra de Ibarra, para cerrar el primer tiempo 58 a 37.

El descanso largo no modificó en nada la tónica del encuentro, y Santa Paula fue agrandando la diferencia hasta llegar a una máxima de 34 (81-47) a falta de 1:23 ante un equipo cordobés que, con Zurchsmitten cargado de faltas, sólo encontraba puntos en las manos de Agustín Jure.

El cuarto parcial sirvió para las estadísticas.

18-10-2026