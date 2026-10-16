Bochas Básketbol debutó con una derrota en la Liga Nacional

Santa Fe. Unión superó por 96 a 87 al Bochas Sport Club en el estadio Ángel Malvicino. Agustin Ferrari, con 13 puntos en 16 minutos, fue el goleador del partido.

El equipo santafesino tuvo un comienzo muy eléctrico desde la línea de los tres puntos con 4/4 en los primeros instantes, que le permitió, rápidamente, tomar el control del tanteador.

Con el correr de los minutos, Unión no pudo sostener el dominio del partido, la visita acortó distancias y el trámite del partido se emparejó.

El segundo chico fue más trabado y con pocas acciones colectivas, ambos equipos se mostraron erráticos en ataque y ninguno pudo imponer su juego. Sobre el cierre, Bochas revirtió el marcador y se fue con ventaja de una posesión.

En el segundo tiempo, Unión propuso una fuerte defensa que le dio tranquilidad para estirar la ventaja en un contexto donde se encontró con el aro. El dueño de casa ganó el parcial por 27-15 y empezó a construir la victoria.

La visita, por su parte, centró su juego en las manos de Nicolás Zurschmitten y Agustín Jure, quienes buscaron imprimirle verticalidad al juego.

El desenlace del partido no tuvo variantes y el dueño de casa se terminó quedando con el encuentro de la mano de un gran segundo tiempo.

16-10-2026