Comienza el 18º Campeonato de Mora en Colonia Caroya

Colonia Caroya. Con el acompañamiento de la Municipalidad y la organización de la Asociación ERAPLE, el viernes comenzará el 18º Campeonato de Mora.

La competencia tendrá cuatro fechas clasificatorias, durante cuatro viernes consecutivos, en tres clubes de la ciudad y en el de Colonia Vicente Agüero.

En todos los casos, las inscripciones se abren a las 21 y a las 22 se comienza a jugar.

El costo de la inscripción por pareja es de 25 mil pesos.

Al final de la noche, los mejores equipos clasificarán a una Gran Final que decidirá a los campeones.

1ª fecha: viernes 16 de octubre, en el Club Unión de Tronco Pozo.

2ª fecha: viernes 30 de noviembre, en el Club Sportivo San Martín.

3ª fecha: viernes 13 de noviembre, en el Club El Porvenir de Puesto Viejo.

4ª fecha: viernes 27 de noviembre, en el Club Sportivo Vicente Agüero.

La historia

La Mora es un juego antiquísimo, cuyo origen se puede encontrar en pictografías del antiguo Egipto o en pinturas griegas.

Fue también uno de los pocos entretenimientos de los soldados italianos en las trincheras durante la Gran Guerra.

En la época del fascismo, fue prohibido en Italia, aunque se encuentra muy difundido en este país, España y Turquía.

Cuando los inmigrantes provenientes del Friuli llegaron a la Estancia de Caroya en 1878 y en años posteriores, trajeron a la Mora como pasatiempo de una nueva vida de trabajo y sacrificio. De esa manera, fue pasando de generación en generación.

Colonia Caroya es uno de los pocos lugares de América en el que aún se practica el juego y en donde se desarrolla un “campeonato” del mismo.

En 2016, el Juego fue declarado por el Concejo Deliberante como “Deporte Popular Caroyense” y como “Patrimonio Cultural Inmaterial de Colonia Caroya”.

14-10-2026