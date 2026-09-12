Jesús María. La Sociedad Rural de esta ciudad hizo el acto de apertura oficial de la 79° Expo Rural, este sábado a las 13:30.

En representación del gobierno nacional asistió el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y por la Provincia estuvo el secretario General de la Gobernación, Gustavo Brandán.

En un discurso que duró poco más de 9 minutos, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Eduardo Riera hizo conocer las demandas del sector, en particular de los productores del Arco Nororeste.

“Estamos haciendo lo que sabemos hacer: trabajar, producir, generar oportunidades y defender el campo argentino; hace dos años hablábamos de la necesidad de dejar atrás las fotos y las puestas en escena para empezar a hablar de hechos y resultados. Seguimos pensando exactamente lo mismo”, dijo al comenzar.

Riera recordó que trabajan para poner sobre la mesa problemas que durante demasiado tiempo estuvieron postergados, como “caminos, seguridad, energía, conectividad, infraestructura, desarrollo productivo y una legislación de ordenamiento territorial que hoy sigue condicionando la posibilidad de producir de miles de familias de nuestra región”.

Luego de reconocer “algunas gestiones ya comenzaron”, lanzó la frase medular del discurso, dirigida a las autoridades provinciales: “Necesitamos celeridad, necesitamos que las gestiones avancen, necesitamos resultados. Queda todavía un tercio del año por delante y no podemos permitir que los recursos destinados al impulso de nuestras regiones sigan esperando”.

“El Fondo de Desarrollo Agropecuario debe convertirse en obras, infraestructura y soluciones”, dijo de manera tajante, ya que “los recursos que existen y corresponden al interior productivo tienen que llegar al territorio y ejecutarse; no volver a verlos sub ejecutados otro año más”.

Como lo hizo en otras ocasiones, reiteró: “Queremos ser parte de las soluciones”.

Hay para todos.

En tanto, al gobierno nacional le dejó el mensaje de que el reclamo que no abandonarán es que “las retenciones deben desaparecer”.

“No hay desarrollo sostenible posible cuando producir implica resignar una parte desproporcionada del resultado antes de que el productor pueda decidir qué hacer con su propio esfuerzo –consignó-. Asimismo, la reducción de la presión impositiva no debe detenerse. Reglas más simples y previsibles son necesarias y el concepto de menos burocracia con un estado que facilite la producción en lugar de agregar costos y trámites”.

Otro temas que puso en agenda fueron: avanzar en una nueva legislación de semillas y proteger los recursos naturales sin generar un marco legal que por su ambigüedad pueda terminar criminalizando actividades productivas legítimas. El tramo en el que arrancó los aplausos de la tribuna fue cuando invitó a las autoridades nacionales y provinciales a que se pongan de acuerdo y resuelvan la obra de la autovía hacia el Norte, para el tramo de la Ruta Nacional 9 de Jesús María al cruce de la Ruta Nacional 60, “prometida infinidad de veces desde ambos estamentos”.

Luego llegó el momento de los agradecimientos a quienes trabajan en la entidad, repitió el llamado a que nadie intente “adueñarse” de la institución y enumeró las mejoras e inversiones en las instalaciones en el 80° Aniversario de La Rural.

Distinciones.

Luego de los discursos de los funcionarios gubernamentales presentes, se reconoció la labor de los periodistas Norberto “Beto” Giordano (“Caballos & Placeres”) y Ricardo Agusti (“El Campo Hoy”, de Cadena 3).

El premio al “Productor del Año”, instituido por la familia Pantanetti, fue para Segundo Uanini.

El acto inaugural terminó con la presentación de Herencia Criolla y el desfile de los Campeones bovinos, ovinos, caprinos y equinos.

12-09-2026