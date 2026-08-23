Hubo dos lesionados en otros tantos hechos de tránsito

Toda la zona. Dos hechos de tránsito ocurrieron en la región este fin de semana:

El viernes, a las 13:50, en la esquina de San Juan Norte y José M. Estrada, de Jesús María, una conductora de 32 años, que circulaba en una motocicleta Benelli Leoncino 250 cc, colisionó con un automóvil Audi Q7 y sufrió politraumatismos:

El sábado, a las 14, en la intersección de las calles 40 y 11, de Colonia Caroya, un conductor de 38 años, que circulaba en una motocicleta Guerrero 110 cc, perdió el control del rodado, cayó sobre la calzada y resultó con politraumatismos leves.

23-08-2026