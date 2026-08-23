Hubo dos lesionados en otros tantos hechos de tránsito

Ambos son motociclistas. En Jesús María, fue consecuencia de la colisión con otro vehículo. El de Colonia Caroya, en cambio, se cayó al perder el control de su moto.
23 de agosto de 2026

Toda la zona. Dos hechos de tránsito ocurrieron en la región este fin de semana:

El viernes, a las 13:50, en la esquina de San Juan Norte y José M. Estrada, de Jesús María, una conductora de 32 años, que circulaba en una motocicleta Benelli Leoncino 250 cc, colisionó con un automóvil Audi Q7 y sufrió politraumatismos:

El sábado, a las 14, en la intersección de las calles 40 y 11, de Colonia Caroya, un conductor de 38 años, que circulaba en una motocicleta Guerrero 110 cc, perdió el control del rodado, cayó sobre la calzada y resultó con politraumatismos leves.

23-08-2026

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24 de agosto de 2026
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