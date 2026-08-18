Jesús María participó de un Foro Internacional de Turismo y Gobiernos Locales

Jesús María. La Municipalidad participó del Foro Internacional de Turismo y Gobiernos Locales, realizado en la ciudad de Treinta y Tres, República Oriental del Uruguay.

En representación de la Municipalidad, la directora de Turismo, Melisa Soler, participó del panel “Culturas tradicionales, fiestas populares, con foco en el desarrollo territorial para las comunidades”.

Durante su exposición, compartió cómo Jesús María trabaja el turismo como una herramienta para potenciar la identidad, generar oportunidades y contribuir al impacto económico de la ciudad.

Además, rescató el trabajo constante de la gestión municipal en materia de movilidad, seguridad, servicios públicos, comercio, gastronomía y alojamiento.

Como parte de la experiencia local, presentó el Festival Nacional de Doma y Folklore y su impacto en la actividad turística y el desarrollo territorial. También compartió la experiencia de la Escuela de Festivales, una iniciativa desarrollada junto a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

“Nuestro desafío no es solamente acompañar lo que sucede en los eventos, sino gestionar para que ese movimiento se transforme en oportunidades para la comunidad y el territorio”, destacó Soler.

El encuentro reunió a representantes de distintos destinos de Latinoamérica para compartir experiencias sobre turismo, cultura y fiestas populares.

18-08-2026