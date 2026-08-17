Colón de Totoral es el primer Campeón de la Supercopa de la Liga Regional Colón

El domingo, en cancha de Alianza, derrotó en una insólita definición por penales a Sp Forchieri, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
DEPORTE17 de agosto de 2026

Jesús María. Colón de Villa del Totoral se consagró Campeón de la Supercopa de la Liga Regional Colón el domingo, en cancha de Alianza, en una insólita definición por penales.

En el tiempo reglamentario empataron 1 a 1, con sendos goles convertidos en el segundo tiempo: Joaquín Estela puso en ventaja a Sportivo Forchieri a los 9 minutos y Gonzalo Operti empató para los de Villa del Totoral a los 33.

En la definición por penales, se ejecutaron 9 tiros desde los 12 pasos y apenas dos terminaron en gol, ambos a favor del equipo de Villa del Totoral, que festejó con su gentes por la calles de la ciudad

Así, Club Atlético Colón de Totoral es el primer Campeón de la Supercopa de la Liga Regional Colón de Fútbol.

17-08-2026

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