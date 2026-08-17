En la cuarta fecha del Clausura de la Liga Colón, el Clásico caroyense no tuvo goles

Toda la zona. Este sábado y domingo se jugó la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, en nuestra micro región hubo partidos en las canchas de Juventud Agraria Colón, donde se disputó el Clásico caroyense, y de Deportivo Colón.

Zona Norte

Juventud Agraria Colón 0 - Bochas Sport Club 0

Deportivo Colón 2 - Colón de Villa del Totoral 1

Independiente 2 - 2 de Abril 1

Alem de Deán Funes 1 - A.A. Falucho 0

Con estos resultados, el podio es ocupado por Juventud Agraria Colón, con 10; Deportivo Colón tiene 7 y Alem de Deán Funes sumó 5.

Zona Sur

Quilmes 1 - Sp. Forchieri 2

Quirquinchos Verdes 1 - Santa Elena 0

Sp. Tirolesa 4 - Mi Granja 2

Jockey Club 2 - Parque Guerrero 1

Con estos resultados, Sp. Forchieri y Quirquinchos Verdes encabezan la tabla con 9; seguidos por Santa Elena, con 7; y Quilmes, que sumó 6 con un partido menos.

17-08-2026