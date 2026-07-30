Continúa el ciclo “Antes del Origen 3”, con una charla sobre el patrimonio arqueológico local
Jesús María. La Municipalidad organiza una nueva jornada del ciclo “Antes del Origen”, una propuesta que busca acercar a la comunidad al patrimonio arqueológico local y profundizar en la historia más antigua del territorio.
El ciclo comprende tres charlas dedicadas a la colección arqueológica de Jorge Delprato, cuyo trabajo fue clave para el conocimiento y la preservación del patrimonio histórico de la ciudad.
El encuentro se realizará este viernes a las 19:30, en el salón de los Tribunales de Jesús María, ubicado en calle Sarmiento 475.
En esta oportunidad, se presentará la conferencia “Historias de una colección: el detrás de escena de nuestra reserva”, a cargo de la museóloga Analía Cortes y la arqueóloga Bernarda Conte, integrante del Instituto de Antropología de Córdoba.
La actividad es gratuita y está destinada a todas las personas interesadas en conocer más sobre la historia y el patrimonio de Jesús María.
Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario: https://bit.ly/CharlasAntesdelOrigen.
Con este ciclo, la Municipalidad de Jesús María continúa impulsando propuestas que acercan el conocimiento científico y el patrimonio cultural a la comunidad, fortaleciendo la identidad local y consolidando a la ciudad como un espacio de aprendizaje, donde la historia, la ciencia y la cultura contribuyen a comprender el pasado y proyectar el futuro.
30-07-2026