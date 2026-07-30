Vecinos suman propuestas para seguir mejorando

Colonia Caroya. El tercer encuentro de “El Concejo en los Barrios” volvió a convocar a caroyenses comprometidos con la participación ciudadana y la propuesta de mejoras para la ciudad.

En esta oportunidad, la reunión se realizó en la escuela PROA y fue para vecinos de los barrios Aires de Caroya, Viejos Viñedos -La Caroyense, República de Italia, San Martín, René Favaloro, San Agustín y Giachini.

Inquietudes, dudas y aportes fueron llevados al encuentro de este miércoles. Cordón cuneta, poda controlada de árboles, protocolo de contingencia por posibles fenómenos meteorológicos, creación de grupos de prensa vía WhatsApp para centros vecinales, desniveles desde la Calle 22, mantenimiento de las calles “Bis”, orientación vocacional, tenencia responsable de mascotas, control de actividades sin habilitación en el ejido urbano y crematorio, fueron algunos de los temas abordados.

Sobre algunos de ellos ya existen ordenanzas o políticas relacionadas y sobre otros hay proyectos en desarrollo.

El próximo y último encuentro de El Concejo en los Barrios será el 26 de agosto, para vecinos delos barrios Las Mercedes, Juan Pablo II, Malabrigo, Los Alamos, Altos de Caroya, La Vendimia y Estación Caroya, en lugar a confirmar.

30-07-2026