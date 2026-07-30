Presupuesto Participativo 2026: más de 3 mil caroyenses votaron los proyectos

Colonia Caroya. La edición 2026 del Presupuesto Participativo de esta ciudad finalizó su proceso de definición tras concluir la etapa de votación virtual y presencial llevada a cabo entre el 7 y 26 de julio.

Este programa de participación ciudadana se inició en el mes de abril, con los talleres de difusión y capacitación según zonas de la ciudad, y se dictaron charlas de difusión en todas las escuelas secundarias públicas y privadas.

Luego de la presentación virtual y presencial de propuestas -entre el 21 de abril y el 7 de junio- se hizo el análisis de factibilidad.

Se presentaron 29 propuestas, de los cuales 24 fueron aprobados para la etapa de votación: 17 en el presupuesto ciudadano, cinco en el juvenil y dos en el de personas mayores.

El Presupuesto Ciudadano se realizó íntegramente de manera virtual, mientras que el Juvenil y de Personas Mayores contempló tanto instancias virtuales como presenciales.

Se emitieron un total de 3101 votos entre las instancias virtuales y presenciales. De ese total, 3007 votos fueron válidos.

Propuestas seleccionadas

El monto total establecido en la ordenanza presupuestaria para la edición 2026 del Presupuesto Participativo es de 409.708.300 pesos.

El Presupuesto Ciudadano contempla proyectos con un máximo de hasta 354.208.300, el Juvenil de 20.500.000 y el de Personas Mayores de 35 millones.

En el Presupuesto Participativo Ciudadano quedó en primer lugar, con 312 votos, la propuesta: “Baños públicos en el Parque Guyón”: Incorporación de baños públicos accesibles como herramienta de inclusión, dignidad y fortalecimiento de la vida comunitaria.

En el Presupuesto Participativo Juvenil quedó en primer lugar, con 641 votos, el proyecto: “Caroya de fiesta”: evento cultural y recreativo para jóvenes.

En el Presupuesto Participativo de Personas Mayores quedó en primer lugar, con 252 votos, la propuesta: “Un espacio que nos une”: Construyendo un espacio para encontrarse, integrarse y fortalecer vínculos.

Resultados totales del escrutinio

A partir del escrutinio llevado adelante estos son los resultados obtenidos por propuesta según modalidad de presupuesto.

Presupuesto Participativo Ciudadano

1. Baños Públicos en el Parque Guyón: 312 votos

2. Colonia Caroya, Zona de Calma, un Proyecto de Vid@: 176 votos

3. Puntos Vecinales de Encuentro y Atención Ciudadana: 169 votos

4. Ciclovía y Reordenamiento Corredor Seguro de Movilidad Activa en Calles 45 y 46: 98 votos

5. Manos que construyen Fe: 83 votos

6. Pavimentación de Calle 50 norte: 38 votos

7. Nuestro Sueño: “El Valor de Estar Juntos en As.Ci.p.A.M.": 37 votos

8. Stunt Colonia Caroya: 36 votos

9. ¡Pavimento Para Todos! Conectemos Calle 48 y Hagamos Crecer el Barrio: 20 votos

10. Instalación De Luminaria Led e Instalación de Cámaras de Seguridad en la Plaza Del Véneto: 7 votos

11. Desarrollo de la disciplina artística y expresión urbana: Skateboarding: 4 votos

12. Por Una Ciudad Más Ordenada: 4 votos

13. Colonia Caroya Convive Segura: 3 votos

14. Conectando San Francisco de Asís: 3 votos

15. Eco-Hojas Urbanas: 2 votos

16. Reyes y reinas de Caroya: 0 votos

17. Modernización estructural del municipio: 0 votos

Presupuesto Participativo Juvenil

1. Caroya De Fiesta: 641 votos

2. Espacio Joven Recreativo y Deportivo: 490 votos

3. Programa Municipal Juvenil para Salud Mental: 283 votos

4. Circuito Vial Juvenil: 266 votos

5. Pantalla Abierta: Cine que Educa y Conecta: 63 votos

Presupuesto Participativo para Personas Mayores

1. Un Espacio que nos Une: 252 votos

2. Programa "Alerta Mayor": Sistema Integral de Asistencia y Botón de Pánico para Personas Mayores: 20 votos

30-07-2026