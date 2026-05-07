Este sábado comienza el Torneo Comercial de Básquetbol

Jesús María. Este sábado comenzará a jugarse la segunda edición del Torneo Comercial de Básquet, organizado por la Municipalidad de esta ciudad.

La competencia se disputará los días sábados, en el Polideportivo 17 de Octubre y el Club Alianza.

Participan equipos amateurs vinculados a comercios, empresas o emprendimientos locales.

Cada equipo cuenta con un sponsor que lo representa dentro del torneo.

Se otorgarán premios económicos de 400 mil pesos para el primer puesto, 250 mil para el segundo y 150 mil para el tercero.

La primera fecha se disputará este sábado en las instalaciones de la calle Abel Figueroa. Los cruces previstos son:

16:30. Veterinaria Dominchín Capellino vs. Suma Mayorista

18:00. Tercer Tiempo vs. MB Agrorepuestos

Estará libre AZ-7B Ingeniería.

07-05-2026