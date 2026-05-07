Jesús María fortalece la prevención del dengue con monitoreos geolocalizados

Jesús María. La Municipalidad dio a conocer los resultados del último monitoreo larvario realizado en la ciudad, en el marco de un trabajo articulado con el Departamento de Zoonosis de la Provincia.

El operativo incluyó la inspección de más de 500 viviendas distribuidas en distintos sectores de la ciudad, utilizando herramientas de geolocalización y mapeo para identificar zonas con mayor presencia del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue.

A través de este trabajo técnico, la Municipalidad puede detectar focos críticos, analizar patrones de proliferación y planificar intervenciones más precisas en los barrios con mayor nivel de riesgo entomológico.

Los resultados arrojaron un índice de vivienda del 11,65 por ciento, considerado de riesgo alto para la transmisión del dengue. En total, se detectó presencia de larvas en 60 domicilios relevados.

El análisis georreferenciado permitió, además, identificar que los principales criaderos continúan encontrándose en recipientes móviles y descartables, como baldes, botellas, latas y objetos en desuso que acumulan agua en patios y jardines.

Con esta información, la Municipalidad intensifica las acciones preventivas y focaliza los operativos de control, concientización y descachado en las zonas donde se detecta mayor circulación del mosquito.

Más allá de estas acciones, la participación de los vecinos es fundamental para reducir el riesgo sanitario y evitar la proliferación del dengue.

Recomendaciones para prevenir el dengue:

Vaciar, limpiar o desechar recipientes que acumulen agua.

Mantener patios y jardines limpios y ordenados.

Tapar tanques y depósitos de agua.

Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales.

Limpiar canaletas y desagües.

Utilizar repelente y medidas de protección personal.

La Municipalidad continúa desarrollando monitoreos geolocalizados y operativos territoriales en distintos puntos de la ciudad, en el marco de la política pública de salud. Intervenciones territoriales intensivas, se llevan adelante desde hace dos años y buscan fortalecer la prevención, el control sanitario y el compromiso comunitario en el cuidado de la salud pública.

07-05-2026