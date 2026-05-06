Dan un taller sobre herramientas de IA para potenciar el estudio

Jesús María. La Municipalidad, a través de la Universidad Popular, ha organizado el taller gratuito “Potenciá tu estudio con IA”, una iniciativa orientada a fortalecer habilidades académicas mediante el uso de nuevas tecnologías.

La capacitación comenzará este jueves y se desarrollará durante cuatro clases consecutivas -todos los jueves-, de 17:30 a 19:30, en el Nido Costanera -Av. Biondi 655-.

La propuesta está destinada a jóvenes de 16 a 23 años y apunta a brindar herramientas prácticas para incorporar estrategias de estudio innovadoras con apoyo de la inteligencia artificial.

Durante el cursado, se trabajará en el desarrollo de hábitos que favorezcan la autonomía, la organización del tiempo y una mejor comprensión de contenidos, promoviendo un aprendizaje más eficiente, dinámico y significativo.

El objetivo es acercar recursos actuales que acompañen los procesos educativos y permitan a los participantes optimizar su rendimiento académico de manera responsable y creativa.

Las inscripciones se realizan telefónicamente llamando al 3525 443715, de manera presencial en el Nido Costanera o de forma online a través del enlace https://bit.ly/PotenciáTuEstudioconIA

06-05-2026