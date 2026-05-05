Informe Naranja X: cuánto cuesta alentar a la albiceleste en la copa

Con la mirada puesta en el evento deportivo más esperado del año, Naranja X -fiel a su propósito de facilitar el manejo de las finanzas personales- presenta un análisis exhaustivo sobre la economía detrás del evento deportivo del año.

El informe clarifica el costo real de lo que significa financieramente seguir a la albiceleste. Para un "hincha promedio" que desee presenciar tres partidos de la fase de grupos asciende a aproximadamente US$7.850 (tomando como referencia el caso de Argentina).

Este combo incluye:

● Entradas: un promedio de US$ 840 por 3 tickets.

● Hospedaje: US$ 4.100 por 10 noches con desayuno (valores impactados por la alta demanda).

● Alimentación y gastos varios: US$ 1.610.

● Traslados y vuelos internos: Entre US$ 1.300 y US$ 1.450.

Una de las mayores revelaciones del informe es la disparidad en el esfuerzo de ahorro entre los ciudadanos de los rivales de Argentina en fase de grupos. Mientras que un ciudadano de Austria necesita apenas 2,8 salarios promedio para cubrir el viaje, un hincha de Argelia requiere invertir más de 2 años (25 meses) de su sueldo completo. Por su parte, los argentinos deberán destinar, en promedio, 10 salarios netos para financiar la travesía mundialista.

“El costo total de asistir a la fase de grupos -incluyendo aéreo, hotel, entradas y gastos- se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía fuertemente según el ingreso: para un argentino representa varios meses (o más) de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios, siendo un gasto alto pero posible; mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor, en muchos casos equivalente a años de ahorro. En consecuencia, la copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a los grandes espectáculos deportivos globales”, analizó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market

Evolución histórica en el precio de las entradas y jugadores

El análisis retrospectivo de Focus Market para Naranja X arroja un dato contundente: el precio promedio de las entradas ha sufrido un incremento del 1.258% (en dólares) desde Estados Unidos 1994 hasta el de 2026.

Mientras que en 1994 el precio promedio rondaba los US$ 250, para esta edición se proyecta en US$ 3.395, con tickets de reventa que podrían duplicar o triplicar su valor original.

“La copa que viene consolida una tendencia de exclusividad del fútbol global. Con entradas que van desde unos USD 120 en fase inicial hasta cerca de US$ 11.000 para la final, e incluso cifras mucho mayores en reventa, el evento se posiciona como el más costoso de la historia . A esto se suma un sistema de precios dinámicos que ajusta valores según demanda, elevando aún más las barreras de acceso. Esto implica un cambio claro en el perfil donde deja de ser un espacio masivo y popular para transformarse en un bien de consumo de alto poder adquisitivo”, explicó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

El informe también incluye un apartado sobre el valor de mercado de las figuras en cada cita mundialista.

Desde los US$ 18 a 28 millones que valía Roberto Baggio en 1994, hasta la astronómica proyección de US$ 230-234 millones para figuras actuales como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Erling Haaland para este 2026. Como dato histórico, Lionel Messi alcanzó su pico de valor de mercado en el 2018, con US$ 212 millones.

Con esta iniciativa, Naranja X reafirma su compromiso de brindar educación financiera y contenido de valor, conectando con la pasión de los hinchas mediante datos transparentes y herramientas para la toma de decisiones.