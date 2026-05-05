Naranja X convierte tu apellido en un pasaporte para alentar a Argentina en Dallas

La intensidad con la que se vive el fútbol en Argentina trasciende los estadios y llega a lo más profundo de la identidad: nuestros apellidos. Según datos del RENAPER, más de siete millones de personas se concentran en apenas 15 apellidos en todo el país. Dentro de ese universo, los tres apellidos más comunes, González (760.890 personas), Fernández (505.291) y Martínez (449.892) identifican aproximadamente el 5% de la población. Este porcentaje equivale a casi dos millones de personas.

Según el lugar de origen, es más o menos probable cruzarse con alguien que comparte apellido con un jugador convocado. Por ejemplo, González es el apellido más frecuente en el 50% de las provincias argentinas. Si se analiza por zonas, la mayor concentración de Martínez, Fernández y González se da en el norte del país (en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy y La Rioja). Mientras que en la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires se presenta una mayor diversidad.

Esta coincidencia tan argentina inspiró a Naranja X al idear su nueva campaña, en la que el simple hecho de que tu apellido coincida con el de uno de los 26 convocados se convierte en una ilusión para viajar a Estados Unidos. Como parte de esta iniciativa, la fintech premiará a 11 usuarios para vivir la experiencia, cuyos nombres se darán a conocer justo después del anuncio de la lista oficial.

“En Argentina, el fútbol es parte de quiénes somos y de nuestra identidad, como también lo es el apellido. Compartir el tuyo con el de un jugador activa conversaciones, orgullo y una conexión muy nuestra que aparece en cualquier charla o asado. Esa idea fue el motor de la campaña: transformar una coincidencia en el DNI en la posibilidad real de viajar a Estados Unidos y vivir el fútbol desde adentro”, señala Lucila Castellani, Creative Excellence Lead de Naranja X.

De dónde provienen, históricament,e los jugadores convocados

A lo largo de la historia, algunas provincias se consolidaron como verdaderas canteras de talento, con una presencia sostenida en las listas del equipo nacional y un peso clave en los torneos internacionales. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideran históricamente el mapa del talento nacional.

● Buenos Aires se mantiene como el semillero indiscutido, representando habitualmente más del 50% de los planteles y habiendo conformado el 100% del equipo en 1930.

● Santa Fe ocupa el segundo lugar con más de 30 mundialistas en las últimas décadas, impulsada por Rosario y apellidos icónicos como Messi, Di María y Scaloni.

● Por su parte, Córdoba se consolida en el tercer puesto, aportando figuras determinantes y campeones del mundo como Kempes, Ruggeri, Cuti Romero y Julián Álvarez.

“La campaña parte de algo muy propio de nuestra cultura: la identidad y el sentido de pertenencia que despierta el fútbol. Desde ahí, encontramos en los apellidos una forma cercana y cotidiana de conectar con esa pasión. En Naranja X trabajamos para acercar oportunidades y dar acceso a experiencias únicas, y el fútbol es uno de los espacios donde mejor se expresa ese propósito”, concluyó Castellani.

La propuesta se complementará con distintas acciones y beneficios vinculados al fútbol a lo largo de la previa y durante la competencia, en línea con el rol de la marca como sponsor del fútbol argentino.