En Colonia Caroya empezarán a podar los plátanos

Colonia Caroya. La Municipalidad iniciará una poda planificada en el programa de mantenimiento de los plátanos, no solo removerá estructuras débiles o secas, sino que servirá para estudiar los pasos a seguir ante la presencia de hongos sobre hojas y algunos ejes que pueden estar afectando a los centenarios árboles.

Los trabajos se realizarán en toda la Av. San Martín, hasta la Calle 88, a los fines de disminuir los riesgos que son más frecuentes, como la caída de ramas en la vía pública.

El objetivo propuesto por el Area de Medio Ambiente, a cargo de las tareas, es podar un lote por día. Al ser 20 lotes, las poda demandará, aproximadamente, un mes, sin contar posibles condiciones climáticas adversas.

El titular de Medio ambiente, Ing. Eduardo Angulo, añadió que siempre hacen “análisis de riesgos que tienen que ver con el vigor del árbol, con la presencia de algunas anomalías en la parte estructural y con los efectos de las condiciones climáticas que hemos sufrido durante el verano. Si bien ha sido un verano con muchísimas precipitaciones, los árboles siempre requieren un mantenimiento más allá de lo que es el riego”.

De hecho, en algunos puntos hubo que hacer fertilizaciones selectivas en el mes de enero, en el sector de la Calle 6 y se aplicaron algunos insecticidas, fundamentalmente contra las hormigas.

A fines de esta semana y de la venidera, se interrumpirá la Av. San Martín en la parte rural, lo cual requerirá el desvío por algunas calles. En consecuencia, algunas paradas de los colectivos interurbanos no estarán habilitadas. Ya fue notificada la Empresa Colonia Tirolesa para que tenga en cuenta el cambio de recorrido. Oportunamente, se informará a los vecinos.

04-05-2026