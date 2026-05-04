El Ateneo de La Rural participó del Primer Encuentro Federal Joven

La jornada reunió a ateneos de distintos puntos del país para debatir sobre federalismo, fortalecer vínculos institucionales y compartir experiencias.
04 de mayo de 2026

Jesús María. “Fue una experiencia muy importante para nosotros; hace un año que venimos participando en reuniones virtuales y este fue el primer encuentro presencial, donde pudimos fortalecer ese vínculo y generar nuevos lazos con otros ateneos de distintos puntos de Córdoba”, expresó el presidente del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María, Miguel Peralta.

Organizada por el Ateneo SRA en la Sociedad Rural de Vicuña Mackenna, en el extremo Sur de la provincia, los ateneístas de nuestra zona llevaron la voz del Norte cordobés y se sumaron a una recorrida por un feedlot junto a un motivador cierre de integración entre los participantes.

“Nos llevamos mucho del intercambio de ideas, contactos y, sobre todo, las ganas de seguir involucrándonos en lo que es el federalismo; este tipo de espacios nos permite crecer como grupo y proyectar acciones conjuntas hacia adelante”, agregó.

04-05-2026

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