Carolina Maldonado fue cuarta en el Desafío Río Pinto

La Cumbre. Más de 6 mil ciclistas participaron del Desafío Río Pinto, la tradicional competencia que moviliza a miles de personas y volvió a posicionar a Córdoba como sede de grandes eventos deportivos.

En la 30ª edición de la tradicional competencia de mountain bike, Carolina Maldonado fue cuarta en la General de Damas Profesionales, a sólo 3 segundos de la tercera, la marplatense Carolina Inés Pérez.

También tuvo una desatacada actuación el ciclista de Villa del Totoral Santino Sufán, segundo en Masculinos Menores.

Con 6.020 corredores en competencia y cupos agotados, el evento reafirmó su lugar como una de las pruebas más convocantes de Latinoamérica. La carrera principal se disputó este domingo, en una jornada que volvió a ofrecer una postal emblemática con miles de bicicletas en movimiento atravesando los paisajes serranos.

El oriundo de chilecito, Agustín Durán, se quedó con el podio de la General, en tanto la debutante Julieta Zurita fue la ganadora entre las mujeres.

El impacto del evento trascendió lo deportivo, ya que miles de personas circularon por el Valle de Punilla durante el fin de semana, generando un importante movimiento en localidades vecinas a La Cumbre, como San Marcos Sierras, Capilla del Monte y San Esteban. La ocupación hotelera fue plena y la actividad en comercios y servicios reflejaron el alcance económico del evento.

El recorrido principal, de aproximadamente 85 kilómetros, volvió a desafiar a los participantes con un trazado que serpentea el valle del Río Pinto, atraviesa sectores serranos, bordea el perilago del Dique El Cajón y regresa a La Cumbre.

03-05-2026