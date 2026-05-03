La Agencia Córdoba Turismo reconoció a Fertilia

Le entregó un galardón que destaca su trabajo y aporte al desarrollo local. El reconocimiento fue traído por el presidente de la Agencia, Darío Capitani.
03 de mayo de 2026

Colonia Caroya. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, visitó esta ciudad el sábado para entregarle un reconocimiento a la identidad y producción local a Fertilia, en una jornada que puso en valor la gastronomía caroyense.

Este galardón al tradicional comedor caroyense destaca su trabajo y aporte al desarrollo local.

Además, el establecimiento recibió de la Municipalidad el sello de Marca Origen, una distinción que fortalece la identidad productiva y cultural de la ciudad.

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