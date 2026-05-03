La Agencia Córdoba Turismo reconoció a Fertilia

ANIBAL ROSARIO PREZ (76).Necrológicas05 de mayo de 2026
Falleció el 5 de mayo. Sus restos fueron cremados en el Crematorio de Parque Los Alamos, Colonia Tirolesa.
Colonia Caroya. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, visitó esta ciudad el sábado para entregarle un reconocimiento a la identidad y producción local a Fertilia, en una jornada que puso en valor la gastronomía caroyense.
Este galardón al tradicional comedor caroyense destaca su trabajo y aporte al desarrollo local.
Además, el establecimiento recibió de la Municipalidad el sello de Marca Origen, una distinción que fortalece la identidad productiva y cultural de la ciudad.
03-05-2026