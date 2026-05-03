La Agencia Córdoba Turismo reconoció a Fertilia

Colonia Caroya. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, visitó esta ciudad el sábado para entregarle un reconocimiento a la identidad y producción local a Fertilia, en una jornada que puso en valor la gastronomía caroyense.

Este galardón al tradicional comedor caroyense destaca su trabajo y aporte al desarrollo local.

Además, el establecimiento recibió de la Municipalidad el sello de Marca Origen, una distinción que fortalece la identidad productiva y cultural de la ciudad.

03-05-2026