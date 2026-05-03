Colonia Caroya lanzó la prueba piloto de un programa de orientación vocacional

Se puso en marcha con 15 estudiantes de escuelas secundarias. Durante cinco semanas tendrán un encuentro presencial de 2 horas por semana. En agosto se implementará a nivel masivo.    
03 de mayo de 2026

Colonia Caroya. El jueves 30 de abril comenza formalmente la primera fase del proyecto de orientación vocacional y ocupacional “Activando: Jóvenes para el futuro”, una iniciativa seleccionada a través del Presupuesto Participativo Juvenil 2025 de la Municipalidad de Colonia Caroya. 

En esta instancia, 15 estudiantes participan de una prueba piloto.

El programa está destinado a jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad, brindándoles herramientas para definir su futuro profesional y ocupacional. 

El proceso consiste en un ciclo de cinco semanas de duración, con un encuentro presencial de 2 horas por semana, donde abordarán tres etapas fundamentales: 

  • Autoconocimiento: Exploración de la historia personal, intereses y valores. 
  • Búsqueda de Información: Indagación sobre la realidad ocupacional y ofertas académicas locales y provinciales.
  • Elaboración de Proyecto de Vida: Planificación de metas a futuro y evaluación del proceso. 

Esta metodología combina dinámicas grupales con actividades de introspección individual para que cada joven logre una toma de decisión consciente e informada. 

Luego de la prueba piloto, en agosto se implementará una versión a gran escala para un población potencial de 300 estudiantes, con el objetivo de disminuir la deserción escolar, fortalecer el mercado laboral local y promover la salud mental de los jóvenes caroyenses. 

Además, se habilitó el correo [email protected] para evacuar dudas.

03-05-2026

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