Colonia Caroya lanzó la prueba piloto de un programa de orientación vocacional

Colonia Caroya. El jueves 30 de abril comenza formalmente la primera fase del proyecto de orientación vocacional y ocupacional “Activando: Jóvenes para el futuro”, una iniciativa seleccionada a través del Presupuesto Participativo Juvenil 2025 de la Municipalidad de Colonia Caroya.

En esta instancia, 15 estudiantes participan de una prueba piloto.

El programa está destinado a jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad, brindándoles herramientas para definir su futuro profesional y ocupacional.

El proceso consiste en un ciclo de cinco semanas de duración, con un encuentro presencial de 2 horas por semana, donde abordarán tres etapas fundamentales:

Autoconocimiento: Exploración de la historia personal, intereses y valores.

Búsqueda de Información: Indagación sobre la realidad ocupacional y ofertas académicas locales y provinciales.

Elaboración de Proyecto de Vida: Planificación de metas a futuro y evaluación del proceso.

Esta metodología combina dinámicas grupales con actividades de introspección individual para que cada joven logre una toma de decisión consciente e informada.

Luego de la prueba piloto, en agosto se implementará una versión a gran escala para un población potencial de 300 estudiantes, con el objetivo de disminuir la deserción escolar, fortalecer el mercado laboral local y promover la salud mental de los jóvenes caroyenses.

Además, se habilitó el correo [email protected] para evacuar dudas.

03-05-2026