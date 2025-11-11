Cuento chino en un control caminero

Sinsacate. Tres ciudadanos de nacionalidad china viajaban en colectivo procedentes de Jujuy con dirección Buenos Aires. A la altura de esta localidad, fueron controlados por gendarmes, quienes detectaron que los pasajeros no contaban con el ingreso legal al país.

Durante la inspección, uno de los involucrados ofreció dinero a los funcionarios con la finalidad de omitir la infracción a la Ley 25.871.

Tras rechazar la acción, los uniformados dieron inmediata intervención al Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba.

El Magistrado dispuso se labren las actuaciones correspondientes en infracción por Cohecho activo (Art 258 del Código Penal Argentino), se secuestre el dinero y que los ciudadanos involucrados queden a disposición de la Agencia Nacional de Migraciones.

Esto ocurrió sobre el kilómetro 758,5 de la Ruta Nacional 9, jurisdicción del Escuadrón 65 Córdoba.

