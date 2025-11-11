Cuento chino en un control caminero

Sinsacate plantó un árbol por cada niño nacido este año11 de noviembre de 2025
Fueron más de 30 ejemplares de especies nativas, colocadas en el Paseo de la Ciclovía San Cayetano.
Ciudadanos chinos indocumentados les ofrecieron dinero a los gendarmes para evitar una infracción migratoria. Los uniformados solicitaron la intervención de la Justicia.11 de noviembre de 2025
Sinsacate. Tres ciudadanos de nacionalidad china viajaban en colectivo procedentes de Jujuy con dirección Buenos Aires. A la altura de esta localidad, fueron controlados por gendarmes, quienes detectaron que los pasajeros no contaban con el ingreso legal al país.
Durante la inspección, uno de los involucrados ofreció dinero a los funcionarios con la finalidad de omitir la infracción a la Ley 25.871.
Tras rechazar la acción, los uniformados dieron inmediata intervención al Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba.
El Magistrado dispuso se labren las actuaciones correspondientes en infracción por Cohecho activo (Art 258 del Código Penal Argentino), se secuestre el dinero y que los ciudadanos involucrados queden a disposición de la Agencia Nacional de Migraciones.
Esto ocurrió sobre el kilómetro 758,5 de la Ruta Nacional 9, jurisdicción del Escuadrón 65 Córdoba.
11-11-2025
