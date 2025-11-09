Las Finales Nacionales de Caballos Criollos fueron confirmadas para marzo

Jesús María. En una reunión realizada en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María, autoridades de la Asociación Criadores Caballos Criollos de Argentina (ACCC) detallaron las actividades programadas para 2026 y confirmaron que del 3 al 7 de marzo del año próximo se realizarán las Finales Nacionales en el predio de B° Malabrigo de La Rural local.

El presidente de la ACCC, Claudio Dowdall, reconoció que es un lugar que reúne condiciones ideales por infraestructura y ubicación estratégica en nuestro país.

Fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural, Eduardo Riera y miembros de la Sub-Comisión de Caballos Criollos de la entidad. Además, fueron invitados los intendentes de Jesús María, Federico Zárate; Colonia Caroya, Paola Nanini; y Sinsacate, Carlos Ciprián.

Es de destacar la elección sostenida de la zona por varios años para la realización de estas finales.

A fin de resaltar este hecho t la importancia significativa de esta raza de nuestro campo, las autoridades municipales se comprometieron a declarar de interés turístico el evento, atentos a que esta competencia de categoría nacional potencia la actividad económica y de servicios en la región.

