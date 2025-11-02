El Bochas debutó ganando en la Liga Argentina de Básquetbol

El Bochas debutó ganando en la Liga Argentina de BásquetbolDEPORTE02 de noviembre de 2025
Tras igualar en 80 en el tiempo regular, en el suplementario fue victoria caroyense de 92 a 90 ante Sportivo Suardi.
Suardi. El Bochas Sport Club inició su participación en la Liga Argentina de Básquetbol visitando a Sportivo Suardi.
Bajo la dirección de Jeremías Musina, el encuentro se jugó el sábado a la noche.
Aunque trabajada y con los dientes apretados, fue la primera victoria del equipo del Lote XV.
Al cabo del Primer Tiempo, el local ganaba el partido 37 a 35 y al igualar en 80 en el tiempo regular, en el suplementario fue victoria caroyense: 92 a 90.
La figura fue Juan Cruz Frontera, con 32 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.
También tuvieron actuaciones destacados:
- Ignacio Segura: 13 puntos, 7 rebotes.
- Julián Garate: 10 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias.
- Maurice Walton: 11 puntos, 6 rebotes.
El próximo partido será ante Amancay, el domingo 9 de noviembre a las 20:30, en el estadio José “Pepe” Nou.
Derrota de femenino.
El viernes jugó el equipo femenino en Santiago del Estero.
El local, Quimsa, se impuso a las chicas del Bochas 69 a 49, en una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina.
02-11-2025
