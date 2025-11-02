El Bochas debutó ganando en la Liga Argentina de Básquetbol

Suardi. El Bochas Sport Club inició su participación en la Liga Argentina de Básquetbol visitando a Sportivo Suardi.

Bajo la dirección de Jeremías Musina, el encuentro se jugó el sábado a la noche.

Aunque trabajada y con los dientes apretados, fue la primera victoria del equipo del Lote XV.

Al cabo del Primer Tiempo, el local ganaba el partido 37 a 35 y al igualar en 80 en el tiempo regular, en el suplementario fue victoria caroyense: 92 a 90.

La figura fue Juan Cruz Frontera, con 32 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

También tuvieron actuaciones destacados:

- Ignacio Segura: 13 puntos, 7 rebotes.

- Julián Garate: 10 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias.

- Maurice Walton: 11 puntos, 6 rebotes.

El próximo partido será ante Amancay, el domingo 9 de noviembre a las 20:30, en el estadio José “Pepe” Nou.

Derrota de femenino.

El viernes jugó el equipo femenino en Santiago del Estero.

El local, Quimsa, se impuso a las chicas del Bochas 69 a 49, en una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina.

