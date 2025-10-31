Este sábado se corre el Maratón Jesús María 2025

Este sábado se corre el Maratón Jesús María 2025DEPORTE31 de octubre de 2025
Largará a las 18:30, con modalidades competitiva, participativa y recreativa por equipos. La propuesta busca visibilizar la prevención del Cáncer de Mama.
Jesús María. La Municipalidad organizó una nueva edición de la Maratón Jesús María 2025, una propuesta que ya es un clásico del calendario deportivo de la ciudad.
Se llevará a cabo este sábado, a partir de las 18:30.
El recorrido renovado atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: el anfiteatro José Hernández, la Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional, el Seminario Menor, la costanera del río Guanusacate, los senderos del Parque del Oeste y distintos espacios urbanos, en un circuito pensado para disfrutar del atardecer.
Modalidades y distancias:
Todos los participantes que crucen la meta recibirán su medalla finisher. Habrá premios en efectivo para los tres primeros puestos generales, en las ramas femenina y masculina.
