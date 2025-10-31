Este sábado se corre el Maratón Jesús María 2025

Jesús María. La Municipalidad organizó una nueva edición de la Maratón Jesús María 2025, una propuesta que ya es un clásico del calendario deportivo de la ciudad.

Se llevará a cabo este sábado, a partir de las 18:30.

El recorrido renovado atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: el anfiteatro José Hernández, la Estancia de Jesús María - Museo Jesuítico Nacional, el Seminario Menor, la costanera del río Guanusacate, los senderos del Parque del Oeste y distintos espacios urbanos, en un circuito pensado para disfrutar del atardecer.

Modalidades y distancias:

Competitiva: 5K y 10K

Participativa: 5K y 10K (para quienes deseen caminar o trotar).

Recreativa por equipos: grupos de 8 o más personas que deberán cruzar la meta juntos.

Todos los participantes que crucen la meta recibirán su medalla finisher. Habrá premios en efectivo para los tres primeros puestos generales, en las ramas femenina y masculina.

