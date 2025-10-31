El domingo se completa la fecha 14 del Clausura de la Liga Regional Colón

Se jugarán cinco partidos. Durante la semana, adelantaron sus compromisos los equipos que participa del Torneo Regional Amateur.

Toda la zona. La Liga Regional Colón dispuso el desdoblamiento de los partidos correspondientes a las últimas fechas del Torneo Clausura para facilitar la participación de sus representantes en el Torneo Regional Amateur: Deportivo Colón, Bochas Sport Club y Quilmes de Villa Allende.

Los tres adelantaron sus partidos en Primera y Reserva. 

En Primera, Quilmes derrotó a San Cayetano 1 a 0, el miércoles.

El jueves a la noche, Deportivo Colon venció a Alianza por 3 a 0 y Bochas Sport Club derrotó a Santa Elena 3 a 1.

Este domingo se jugarán cinco partidos:

  • A las 16:30. A.A. Falucho vs Colón de Totoral
  • A las 17:00. Independiente vs San Martin
  • A las 17:10. Parque Guerrero vs Sarmiento
  • A las 17:50. 2 de Abril vs Sp. Tirolesa
  • A las 18:00. Sp. Forchieri vs Quirquinchos Verdes

Juventud Agraria Colon estará libre.

 

Torneo Regional Amateur.

El domingo a las 17, por la tercera fecha, en el Grupo 6 se medirán los dos punteros: Universitario y Deportivo Colón. Ambos ganaron sus dos primeros compromisos.

Por el mismo grupo, Bochas Sport Club será local de Ilusión del Norte, de Sebastián Elcano.

