El domingo se completa la fecha 14 del Clausura de la Liga Regional Colón

Toda la zona. La Liga Regional Colón dispuso el desdoblamiento de los partidos correspondientes a las últimas fechas del Torneo Clausura para facilitar la participación de sus representantes en el Torneo Regional Amateur: Deportivo Colón, Bochas Sport Club y Quilmes de Villa Allende.

Los tres adelantaron sus partidos en Primera y Reserva.

En Primera, Quilmes derrotó a San Cayetano 1 a 0, el miércoles.

El jueves a la noche, Deportivo Colon venció a Alianza por 3 a 0 y Bochas Sport Club derrotó a Santa Elena 3 a 1.

Este domingo se jugarán cinco partidos:

A las 16:30. A.A. Falucho vs Colón de Totoral

A las 17:00. Independiente vs San Martin

A las 17:10. Parque Guerrero vs Sarmiento

A las 17:50. 2 de Abril vs Sp. Tirolesa

A las 18:00. Sp. Forchieri vs Quirquinchos Verdes

Juventud Agraria Colon estará libre.

Torneo Regional Amateur.

El domingo a las 17, por la tercera fecha, en el Grupo 6 se medirán los dos punteros: Universitario y Deportivo Colón. Ambos ganaron sus dos primeros compromisos.

Por el mismo grupo, Bochas Sport Club será local de Ilusión del Norte, de Sebastián Elcano.

31-10-2025