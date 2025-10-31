El domingo se completa la fecha 14 del Clausura de la Liga Regional Colón

Este sábado se corre el Maratón Jesús María 2025DEPORTE31 de octubre de 2025
Largará a las 18:30, con modalidades competitiva, participativa y recreativa por equipos. La propuesta busca visibilizar la prevención del Cáncer de Mama.
Se jugarán cinco partidos. Durante la semana, adelantaron sus compromisos los equipos que participa del Torneo Regional Amateur.DEPORTE31 de octubre de 2025
Toda la zona. La Liga Regional Colón dispuso el desdoblamiento de los partidos correspondientes a las últimas fechas del Torneo Clausura para facilitar la participación de sus representantes en el Torneo Regional Amateur: Deportivo Colón, Bochas Sport Club y Quilmes de Villa Allende.
Los tres adelantaron sus partidos en Primera y Reserva.
En Primera, Quilmes derrotó a San Cayetano 1 a 0, el miércoles.
El jueves a la noche, Deportivo Colon venció a Alianza por 3 a 0 y Bochas Sport Club derrotó a Santa Elena 3 a 1.
Este domingo se jugarán cinco partidos:
Juventud Agraria Colon estará libre.
Torneo Regional Amateur.
El domingo a las 17, por la tercera fecha, en el Grupo 6 se medirán los dos punteros: Universitario y Deportivo Colón. Ambos ganaron sus dos primeros compromisos.
Por el mismo grupo, Bochas Sport Club será local de Ilusión del Norte, de Sebastián Elcano.
Este viernes enfrenta a Quimsa en Santiago del Estero, por la Liga Argentina Femenina de Basquetbol, y el sábado debutarán los varones en la Liga Nacional.
La Municipalidad de Jesús María lanzó la convocatoria a vecinos e instituciones. Las propuestas podrán cargarse hasta el 30 de noviembre en participa.jesusmaria.gov.ar. Habrá talleres de capacitación y asesoramiento gratuito a quienes deseen diseñar y crear propuestas.
La aplicación es sin turno, en el vacunatorio municipal de Jesús María. Buscan fortalecer la protección ante la próxima temporada.
Este viernes enfrenta a Quimsa en Santiago del Estero, por la Liga Argentina Femenina de Basquetbol, y el sábado debutarán los varones en la Liga Nacional.
El equipo de Río Cuarto venció 84-71 al Bochas Sport Club y sumó su tercera victoria en la Liga Nacional Femenina.