Doble compromiso del Bochas en Básquetbol

Colonia Caroya. Bochas Sport Club comienza doble competencia a nivel nacional el fin de semana.

Este viernes, el equipo femenino visita a Quimsa en Santiago del Estero, desde las 21, por la novena fecha de la Liga Nacional Femenina de Básquet.

El plantel disponible para este encuentro está conformado por: Virginia Manzoli, Lucía Rincón, Lucía Ballari, Martina Torres, Daiana Ten, Débora Coli, Luzmila Varzi, Renata Niveyro, Amanda Offman, Celeste Leone, Francina Pettina y Antonella Pretello

El conjunto caroyense buscará sumar su primera victoria en condición de visitante

En tanto, el sábado a las 21 se producirá el debut del equipo masculino del club del Lote XV, visitando a Sportivo Suardi.

31-10-2025