Doble compromiso del Bochas en Básquetbol

Este sábado se corre el Maratón Jesús María 2025DEPORTE31 de octubre de 2025
Largará a las 18:30, con modalidades competitiva, participativa y recreativa por equipos. La propuesta busca visibilizar la prevención del Cáncer de Mama.
Este viernes enfrenta a Quimsa en Santiago del Estero, por la Liga Argentina Femenina de Basquetbol, y el sábado debutarán los varones en la Liga Nacional.DEPORTE31 de octubre de 2025
Colonia Caroya. Bochas Sport Club comienza doble competencia a nivel nacional el fin de semana.
Este viernes, el equipo femenino visita a Quimsa en Santiago del Estero, desde las 21, por la novena fecha de la Liga Nacional Femenina de Básquet.
El plantel disponible para este encuentro está conformado por: Virginia Manzoli, Lucía Rincón, Lucía Ballari, Martina Torres, Daiana Ten, Débora Coli, Luzmila Varzi, Renata Niveyro, Amanda Offman, Celeste Leone, Francina Pettina y Antonella Pretello
El conjunto caroyense buscará sumar su primera victoria en condición de visitante
En tanto, el sábado a las 21 se producirá el debut del equipo masculino del club del Lote XV, visitando a Sportivo Suardi.
31-10-2025
Se jugarán cinco partidos. Durante la semana, adelantaron sus compromisos los equipos que participa del Torneo Regional Amateur.
La Municipalidad de Jesús María lanzó la convocatoria a vecinos e instituciones. Las propuestas podrán cargarse hasta el 30 de noviembre en participa.jesusmaria.gov.ar. Habrá talleres de capacitación y asesoramiento gratuito a quienes deseen diseñar y crear propuestas.
La aplicación es sin turno, en el vacunatorio municipal de Jesús María. Buscan fortalecer la protección ante la próxima temporada.
El equipo de Río Cuarto venció 84-71 al Bochas Sport Club y sumó su tercera victoria en la Liga Nacional Femenina.